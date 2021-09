Ein achtjähriges Mädchen wird in Kiel-Wik von einem Bus erfasst und schwer verletzt. Einen Tag nach dem Unfall werden weitere Details zum Hergang bekannt. Bei den Ermittlungen geht es um die Frage, wer Rot hatte – Busfahrer oder Kind?

Mädchen (8) in der Wik schwer verletzt: Neue Details zum Unfallhergang

Busunfall in Kiel-Wik

Busunfall in Kiel-Wik - Mädchen (8) in der Wik schwer verletzt: Neue Details zum Unfallhergang

Busunfall in Kiel-Wik - Mädchen (8) in der Wik schwer verletzt: Neue Details zum Unfallhergang

Von KN-online (Kieler Nachrichten)