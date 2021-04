Unfall mit E-Scooter in Kiel: Frau verletzt sich schwer

Kiel

Schwerer Unfall mit einem E-Scooter in Kiel: Wie die Polizei mitteilte, geriet eine 33-Jährige - die von einer Radfahrerin begleitet wurde - gegen 13.10 Uhr an der Waitzstraße in Richtung Forstweg beim Anfahren an einer Ampel in Straucheln. An der gegenüberliegenden Ampel stürzte die E-Scooter-Fahrerin, dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Einen Helm trug die Frau nicht.

Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. An dem E-Scooter entstand dem ersten Anschein nach kein Schaden.