Kiel

Bei der Kollision zweier Einsatzfahrzeuge an der Kiellinie wurden am Freitagmorgen vier Polizisten leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich um 8 Uhr an der Einmündung der Kösterallee zur Kiellinie.

Wie die Polizei Kiel mitteilte, befanden sich beide Wagen im Einsatz. Eine Streife begleitete eine Rettungswagenbesatzung, die einen Patienten in die Psychiatrie bringen sollte. Der zweite Einsatzwagen war auf dem Weg zu einem Einsatz in der Wik. Dabei kollidierten beide Wagen aus noch ungeklärter Ursache mit erheblicher Wucht.

„Die Kollegen wurden bei dem Unfall leicht verletzt“, sagte Polizeisprecher Matthias Arends. Für die Bergungsarbeiten musste die Kiellinie in dem Bereich bis 9.15 Uhr voll gesperrt werden.

