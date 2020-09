Kiel

Im Zeitraum zwischen 5 Uhr und 5.40 Uhr wurden zwei in Höhe Feldstraße 21 zwei geparkte Wagen beschädigt. Während bei einem Seat lediglich der Außenspiegel abbrach, wies bei einem Audi die komplette Fahrerseite erhebliche Lackschäden auf. Die eingesetzten Beamten sicherten an dem Audi blaue Abriebspuren und fanden in unmittelbarer Nähe eine ebenfalls blaue Spiegelabdeckung.

Ermittlungen ergaben, dass es sich um die Abdeckung eines Spiegels der Beifahrerseite eines blauen Ford Focus handelt, dessen Baujahr auf den Zeitraum 1998 - 2004 eingegrenzt werden konnte.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls beziehungsweise nach einem Ford Focus, der Beschädigungen an der Beifahrerseite aufweist. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 0431 / 160 1503 entgegen.

