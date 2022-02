Unfallflucht in Kiel-Friedrichsort: Polizei bittet um Hinweise

Kiel

Die Kieler Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht in Kiel-Friedrichsort und sucht Zeuginnen und Zeugen. Ein 82-Jähriger soll am Freitag, 18. Februar, auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße An der Schanze 40 von einem Autofahrer oder einer Autofahrerin angefahren worden sein. Laut Polizei wurde der Senior durch den Sturz leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Kieler Klinik gebracht.

Am Freitag gegen 18.40 Uhr soll der 82-Jährige über den Parkplatz gegangen sein, als das Auto aus Richtung Brauner Berg in Fahrtrichtung Christianspries gefahren sei. Beim Linksabbiegen auf den Parkplatz habe das Auto den 82-Jährigen frontal erfasst. Der Fahrer oder die Fahrerin fuhr laut Polizei weiter jedoch und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Nach Zeugenaussagen soll es sich bei dem Auto um einen grauen oder kastanienbraunen Kleinwagen gehandelt haben. Personen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst des Polizeibezirksreviers unter Tel. 0431/1601503 in Verbindung zu setzen.