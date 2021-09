Unfallschwerpunkt in Kiel: Welche Pläne gibt es für die Werftstraße?

Kiel

Welche Pläne gibt es für den Unfallschwerpunkt Werftstraße/Gaardener Ring? Ein erneuter Verkehrsunfall am Donnerstagabend mit einem schwer verletzten Fußgänger an der dortigen Straßenquerung hat diese Frage wieder in den Fokus gerückt. Zwar war die Unfallursache dieses Mal möglicherweise ein illegales Autorennen und hätte auch durch eine andere Verkehrslage wohl nicht verhindert werden können. Für alle Verkehrsteilnehmer bleibt der Bereich aber ein Gefahrenpunkt.

So sieht es auch Florian Weigel, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Ratsfraktion. Die Sperrung einer Autospur habe aus seiner Sicht „nur teilweise etwas gebracht“. Das Problem sieht Weigel vor allem im abschüssigen Weg aus der Kieler Straße, der Radfahrende auf die Querung führt. „Nicht nur der Auto-, sondern auch der Radverkehr muss in diesem Bereich abgebremst werden“, sagt Weigel – zum Beispiel durch aufgestellte Poller.

Linke sieht Fußgängerampel und Tempo 30 als Option am Unfallschwerpunkt

Auch Florian Jansen (Die Linke) sieht in der Situation an der Einmündung „ein nicht hinnehmbares Unfallrisiko“. Nach Ansicht seiner Ratsfraktion müsste dort eine Fußgängerampel installiert werden. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung für Autofahrer auf Tempo 30 „wäre durchaus eine Überlegung wert“, sagt Jansen.

Ratsherr Eike Rammers (AfD) spricht sich als kurzfristige Möglichkeit für eine Bedarfsampel aus. Und „es sollte eine deutlichere Kennzeichnung der Gefahrenstelle erfolgen, die alle Verkehrsteilnehmer zu einer gemäßigten Fahrweise anhält“, sagt Rammers.

FDP, Grüne und SPD zurückhaltend bei Sofortmaßnahmen an der Gefahrenstelle in der Werftstraße

Zurückhaltender reagieren FDP, Grüne und SPD. „Vor Überlegungen oder Forderungen zu weiteren verkehrlichen Maßnahmen sollten die gutachterlichen Ermittlungsergebnisse abgewartet werden“, sagt Christina Musculus-Stahnke (FDP) mit Blick auf den Unfallhergang am vergangenen Donnerstagabend.

Ob weitere Maßnahmen ergriffen werden müssten, „werden wir im Detail bewerten, wenn die Unfallkommission eine Einschätzung abgegeben hat“, sagt auch André Wilkens, baupolitischer Sprecher der SPD.

Werftstraße/Gaardener Ring: Stadt will besser auf Einspurigkeit hinweisen

Sein Pendant bei den Grünen, Arne Stenger, will zunächst die Ergebnisse aus dem laufenden Verkehrsversuch abwarten, bei dem zuletzt für den Autoverkehr stadtauswärts die linke Fahrspur gesperrt wurde. Unabhängig vom letzten Verkehrsunfall will die Stadt durch zusätzliche Markierungen und Tafeln „besser auf die Einspurigkeit hinweisen“, erklärt Stadtsprecher Arne Gloy.

Ob weitere Maßnahmen notwendig sind, soll der laufende Verkehrsversuch zeigen. Als nächster Schritt solle noch ein Video von der Querungsstelle ausgewertet werden, in dem auch das Verhalten von Fußgängern und Radfahrenden bewertet werden soll. „Dies ist allerdings erst für den Oktober vorgesehen“, so Gloy.

Das Tiefbauamt überplane derzeit den Übergang. Ein Ziel sei aber, die derzeit gesperrte Abfahrt vom Gaardener Ring in die Werftstraße möglichst wieder freizugeben.