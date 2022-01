Kiel

Ein Cowboy – mitten in der Kieler Innenstadt. Das macht neugierig. Zum Glück ist Oliver Kwarteng ein aufgeschlossener Mensch. Als die Reporterin ihm ihre Visitenkarte zusteckt und um ein Interview bittet, sagt er sofort für den nächsten Tag zu. Statt mit sandfarbener Fransen-Lederjacke erscheint er diesmal komplett in schwarz zum Termin. „Ich habe den ganzen Kleiderschrank voll mit Westernsachen“, sagt er lachend. Das meiste stammt aus dem Kieler Country Store in der Preetzer Straße. Dort, wo nun auch das Interview stattfinden soll.

Die Cowboy-Outfits bekommt Oliver Kwarteng in Kiel

Achim Bock, Inhaber des Westerngeschäfts, ist schon informiert und räumt seine Sitzecke frei. Beide kennen sich gefühlt schon ewig. „Olli kommt oft zum Quatschen vorbei“, sagt er. Und natürlich zum Shoppen. Für Gespräch hat sich Oliver Kwarteng für seine schwarzen Lieblings-Cowboystiefel mit roten Flammen entschieden. Dazu schwarze Lederklamotten, schwarze Handschuhe, Cowboyhut. Der einzige bunte Fleck ist seine Gürtelschnalle in Form der amerikanischen Südstaatenflagge.

Der 33-jährige Kieler möchte seine Träume verwirklichen

Die Konföderierten-Fahne wird gemeinhin mit Rassismus und Verbrechen der Sklaverei in Verbindung gebracht. Oliver Kwarteng sieht sie als ein Symbol für Rebellentum und Freiheitskampf. Freiheit, sagt der gebürtige Amerikaner, sei unser wichtigstes Gut. Der 33-Jährige hat sich dafür entschieden, seine Träume zu verwirklichen. Sich nicht anzupassen und nicht der breiten Masse zu folgen.

Der Kieler Oliver Kwarteng liebt Cowboy-Stiefel. Sein erstes Paar kaufte ihm sein Onkel im Kieler Country Store in Elmschenhagen, da war er 17. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

„Ich war schon immer anders“, erklärt er und überlegt kurz. „Ich wollte nie mit aller Macht irgendwo dazu gehören. Ich will mein Leben leben und nicht das Leben, das vom System vorgeschrieben wird.“ Klar halte er sich an alle Gesetze. Aber auf Konventionen oder den Satz „das gehört sich aber so“ gebe er nicht viel.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Oliver Kwarteng spricht sanft, wenn er solche Sätze sagt. Der Mann wirkt, als könnte ihn nichts aus der Ruhe bringen. Nicht einmal die Blicke der Menschen, die nicht immer gut finden, wie er durch Kiel läuft. „Natürlich bekomme ich auch oft Pöbeleien zu hören und kriege das Gerede hinter meinem Rücken mit. Aber das stört mich nicht“, sagt er. „Vielmehr würde ich mir wünschen, dass sich die Leute animiert fühlen, ihren ganz eigenen Weg zu gehen.“

Lesen Sie auch Die große Freiheit als Cowboy

Geboren wird Oliver Kwarteng in New York mitten in der Bronx. Sein Vater stammt aus Ghana, ist Soldat bei der amerikanischen Army. Als er in Hannover stationiert ist, lernt er dort Olivers spätere Mutter kennen, eine Deutsch-Polin. „Leider ging die Ehe meiner Eltern in die Brüche, als ich drei Jahre alt war“, erzählt er. So zieht er mit seiner Mutter nach Kiel, wo ihre Familie inzwischen lebt. Sein Opa arbeitet dort als Architekt. Als gelernte Kosmetikerin findet seine Mutter schnell einen Job. Oliver Kwarteng wächst nun als Kieler Jung auf.

Gürtelschnalle und Fingerring zeigen die sehr umstrittene Konföderiertenflagge (Südstaaten-Flagge) aus dem amerikanischen Bürgerkrieg - für Oliver Kwarteng ist dies kein Bekenntnis zu Rassismus, sondern Folklore und ein Symbol für Freiheit. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Was ihn prägt? Die Filme mit Bruce Lee und Jackie Chan. „Meine Opa liebte Kung-Fu-Filme, und ich habe mitgeguckt“, berichtet Oliver Kwarteng schmunzelnd. Jede Kampfszene aus den Actionstreifen kopiert er im heimischen Wohnzimmer. Mit sieben nimmt er die ersten Karatestunden. Trainiert Kickboxen und Wing Tsun, lernt Disziplin, spürt innere Ruhe und Stärke.

Kwarteng liebt Actionfilme wie „Geballte Ladung“ und Serien wie „Renegade“. Als er 17 ist, kauft ihm sein Onkel Cowboystiefel. „Den ersten Schritt darin werde ich nie vergessen“, sagt er. „So fühlt sich Freiheit an. Man geht einfach komplett anders in den Boots.“ Von da an imitiert er immer mehr die coolen Filmhelden.

Lesen Sie auch Cutting-Kursus auf der Star-Ranch

Schon mit 14 Jahren fängt er als Statist bei einer Castingfirma in Hamburg an. „Bei rund 20 Tatorten habe ich bestimmt mitgespielt“, erzählt er. Darunter etwa zehn mit dem Kieler Kommissar Borowski, der von Axel Milberg gespielt wird. Als er sein Abitur in der Tasche hat, geht es auf die Schauspielschule nach Hamburg. Die Aufnahmeprüfung besteht er mit Bravour. Dreieinhalb Jahre lang lernt er von nun an, in die unterschiedlichsten Rollen zu schlüpfen. Erstmals kann er seinen Traum von Freiheit so richtig ausleben. Es folgen Engagements am Staatstheater in Kassel und an kleineren Bühnen.

Asphaltcowboy: Oft ist der Kieler Oliver Kwarteng in seinem Cowboy-Outfit zu Fuß unterwegs. Ein Auto besitzt er nicht, träumt aber von einem großen Ami-Schlitten. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Erst die Liebe zieht ihn 2012 wieder nach Kiel. Heute arbeitet er als Personenschützer und Security-Mitarbeiter und überlegt, was das Leben wohl noch mit ihm vorhaben könnte. In Mettenhof, wo er wohnt, ist er inzwischen eine „Legende“, wie er sagt. „Weil ich einfach anders bin.“ Der Cowboy-Stil ist zu seinem Markenzeichen geworden. „Sobald ich die Boots anhabe, fühle ich mich frei.“ Er könne sich vorstellen, eines Tages seinen Vater in New York zu besuchen. Auch wenn derzeit kein Kontakt besteht. Er träumt davon, irgendwann in Texas zu leben. Dort, wo alle Cowboyhüte und Boots tragen, wo die Sonne immer scheint und die Menschen in grenzenloser Freiheit leben.

Er hofft, dass die Menschen toleranter werden und offener für Neues

Doch bis dahin zeigt er den Menschen in Kiel, wie das Leben auch sein kann: individuell, mutig, auf keinen Fall angepasst. Er wünscht sich, dass seine Mitmenschen toleranter werden und offener für Neues. Kurz überlegt er, ob noch etwas hinzuzufügen ist. Dann schüttelt er den Kopf. Alles ist gesagt. Zufrieden setzt er seinen schwarzen Cowboyhut auf und geht raus in die Kälte. Ein einsamer Cowboy auf den Straßen Kiels mit einer großen Freiheit im Herzen.