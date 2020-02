Dass ein Auto im Wasser untergeht, kommt selten vor. Wenn es aber passiert, ist schnelle Hilfe wichtig. Polizeikräfte vom Technischen Zug in Eutin trafen sich jetzt auf dem Gelände am Seefischmarkt, um an der Kaikante ein solches Szenario zu üben. Sie holten einen Kleinwagen aus der Schwentine.