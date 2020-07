Der Asta ist ihr nicht fremd – der Vorstandsposten schon: Julia Schmidtke (21) wurde am Donnerstag von der Kulturreferentin der Studi-Vertretung an der Uni Kiel in den Vorstand gewählt, an die Seite von Johnny Schwausch (24). Das ist immer herausfordernd, aber in Corona-Zeiten vielleicht noch mehr.