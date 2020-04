Der Rückzug Lutz Kipps von der Spitze der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel hat vielfach für Staunen gesorgt: Dass er nicht mehr für eine zweite Amtszeit als Präsident kandidieren will, kurbelt das Verfahren aber keinesfalls an – bis zur Nachfolge ist es noch ein langer Weg.

Von Niklas Wieczorek