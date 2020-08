Kiel

7 Uhr: Der Weg am Sportforum vorbei über die Wiese im Morgentau ist für die Studenten ein ungewöhnlicher. Denn das Informatiksemester 2020 an der Uni Kiel ist im Digitalen gestartet und endet nach der Grundlagen-Vorlesung in einem großen weißen Zelt. Wenn das hier keine Prüfung wäre, könnte man es ein Festzelt nennen. Stabil, mit Holzboden, belüftet, beleuchtet und mit Uhren ausgestattet. Es herrscht fast Messeatmosphäre.

"Es ist immer die Abwägung zwischen dem, was möglich und dem was nötig ist", sagt Dirk Nowotka. Der Informatik-Professor hätte sich vor ein paar Monaten auch noch nicht träumen lassen, welche Auswirkungen durch die Corona-Pandemie auf den Uni-Betrieb zukommen. Innerhalb von zwei Wochen, erinnert er sich, sei die Umstellung der Lehre auf den digitalen Bereich abgelaufen – jetzt endet diese Vorlesung im Zelt.

Die Prüflinge bestätigen die Corona-Regeln

Und das Dominante an diesem Morgen ist die Organisation: 300 Prüfungsplätze bietet das Zelt, an 150 Tischen, die in der Mitte durch eine massive Platte getrennt sind. Diese Klausur schreiben 140 Studenten. Vorgegeben sind die großen Abstände, Masken beim Gehen, die Laufwege und selbstverständlich Registrierung und Bestätigung der Corona-Freiheit nach bestem Wissen am Eingangsportal.

Hier sitzen vier Uni-Mitarbeiter mit Gummihandschuhen hinter Plexiglasscheiben, registrieren die nach Matrikelnummer vorsortierten Prüflinge und weisen sie in die Regeln ein. "In den Kliniken arbeitet man ja auch so", sagt eine der Zuständigen, "es macht keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen." Beinharter Pragmatismus.

Draußen vor dem Zelt sieht das ähnlich aus: "Man muss sich anpassen", sagt der 24-jährige Wirtschaftsinformatik-Student Roman Sabaev. "So viel Platz steht derzeit nun einmal nirgendwo anders zur Verfügung." Er zieht die Maske auf, weil seine Schlange aufgerufen wird, und tritt ein ins Zelt.

"Ich kenne Zelte aus anderen Bereichen an Hochschulen", sagt Max Riepe (22). Per QR-Code hat er sich das Hygienekonzept auf dem Smartphone aufgerufen und sich vorbereitet. Er hat noch etwas Skepsis, ob es sehr warm oder laut im Zelt sein könnte – aber grundsätzlich sagt er: "Das Umfeld ist mir egal." Auch Carolin Goppelt (24) stimmt dem zu: "Wenn man erst einmal da sitzt, merkt man das nicht mehr so sehr, glaube ich."

"Es gibt fast eine Corona-Routine"

Inzwischen baut sich die Schlange vor dem Zelt zügiger ab, es ist 7.40 Uhr, die meisten Studenten sind drinnen: "Mittlerweile gibt es ja fast eine Corona-Routine", sagt Nowotka. Das heißt aber nicht, das hier nicht akribisch auf das Einhalten der Regeln geachtet wird. "Für mich ist das heute noch kein richtiger Abschluss des Semesters", so Nowotka weiter, "das Studieren zu Hause hat viel höhere Anforderungen an die Selbstorganisation gestellt." Jetzt hoffe er, dass die Ergebnisse dennoch ähnlich gut ausfallen wie nach den Präsenzsemestern.

Die Dozenten hätten viele neue Lernkonzepte erprobt. Aber wie gut die waren, entscheide sich in den Prüfungen. "Am Schluss sollen ja alle dasselbe können." Nowotka wünscht sich, dass die Pandemie überwunden wird und die Hygiene-Akeptanz bleibt. "Aber ich wünsche mir auch, dass wir keine Zelte mehr aufbauen müssen."

Kurz nach acht Uhr, die letzten Studenten haben ihre Plätze erreicht. Für Hygiene-Akzeptanz muss jedoch noch einmal verschärft gesorgt werden: Letzte Kontrollgänge der Mitarbeiter, nach denen Rucksäcke umgestellt werden müssen – und ein verschärfter verbaler Warnschuss, der die Maskenpflicht deutlich macht. Dann kann Nowotka die Klausur eröffnen. "Unter besonderen Bedingungen", sagt er. Doch im nächsten Moment schlagen die Studenten ihre Klausurzettel auf – und vergessen für die nächsten Stunden Corona vielleicht ein wenig.

