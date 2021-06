Kiel

Vom laufenden Wahlkampf zum Studierendenparlament ist an der Christian-Albrechts-Universität auf den ersten Blick kaum etwas zu sehen. Lediglich der Ring Christlich-Demokratischer Studenten hängte Plakate auf. „Mittlerweile ist ja zumindest in der Bibliothek und in der Mensa wieder etwas los“, sagt Paul-Timo Glindhaus, Gruppenvorsitzender des RCDS Kiel. 24 Plakate verteilten sie auf dem Campus.

Am Sonnabend kam dann die Überraschung. Am Juridikum in der Leibnizstraße entwendeten die Täter Plakate zum Thema Gendern. „Kein Genderzwang an unserer Uni!“ stand darauf. Das gefiel den Unbekannten offenbar nicht. Andere Plakate ließen sie hängen und beschmierten sie mit Gendersternchen oder schrieben darauf: „wie kreativ“.

Paul-Timo Glindhaus: Plakat-Diebstahl ist uncool

Ein solcher Akt zeuge von einem geringen Demokratieverständnis, schreibt der RCDS daraufhin auf Instagram. „Das ist echt uncool, so an der Uni den Meinungsdiskurs einzuschränken“, sagt Paul-Timo Glindhaus. Der RCDS prüft nun rechtliche Schritte. „Ich verstehe nicht, warum man so etwas bei einem Uni-Wahlkampf machen muss. Wir machen das alle ehrenamtlich in unserer Freizeit.“

Bis Mittwoch, 16. Juni, 17 Uhr, laufen die Wahlen an der Uni noch. Gewählt werden das Studierendenparlament und die Fachschaften. Zeitgleich finden auch die Gremienwahlen für den Senat und die Fakultätskonvente der Universität statt.

Von dem Plakat-Diebstahl möchte sich die konservative Hochschulgruppe nicht einschüchtern lassen. „Bis zum 16. Juni und darüber hinaus werden wir nun umso mehr für unsere hochschulpolitischen Überzeugungen werben“; schreibt die Gruppe auf Instagram. Verständnis für den Diebstahl hat auch Julia Schmidtke, Spitzenkandidatin der Grünen, nicht. „Das geht wirklich gar nicht“, kommentiert sie den Post.

Lesen Sie auch: Prien stellt klar: Im Schulaufsatz sind Gendersternchen tabu

RCDS positioniert sich gegen Gender-Zwang

Dabei sei der RCDS prinzipiell gar nicht gegen das Gendern. „Sprache entwickelt sich immer weiter. Aber wir sind gegen einen Zwang“, sagt der Gruppenvorsitzende. Ein Kommilitone von ihm sei einmal schlechter benotet worden, als er nicht gegendert habe. „Das geht nicht.“

Dass Plakate beschmiert werden, ist für den RCDS indes nichts Neues. „Ich habe das Gefühl, dass unsere Plakate immer besonders beschmiert werden“, sagt Glindhaus. Aber damit würden sie klarkommen. Schade findet er nur, dass sie auf das eine Thema Gendern reduziert werden. „Wir haben noch ganz andere wichtige Themen.“ Die Hochschulgruppe vertritt konservative, christliche Werte. Im Wahlkampf plädieren sie dafür, dass das praktische Jahr für Medizinstudierende am UKSH vergütet wird. Auch wollen sie die Prüfungsformalien vereinheitlichen und sich für eine sichere Präsenzlehre einsetzen sowie die Bibliothek digitalisieren.