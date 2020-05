Dem Dozenten vom Sofa aus zuhören, zwischendurch in der Küche einen Kaffee kochen: Für viele Studenten ein Traum, der dieses Semester wahr geworden ist. Corona zwingt die Unis zur „digitalen Lehre“. Aber hält die Vorstellung, was sie verspricht? Zu Besuch bei einer virtuellen Vorlesung an der CAU.