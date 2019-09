Bunte Blumen gegen das Insektensterben: Das Rezept ist in aller Munde. Aber was gibt es für Tücken? Christian Müller von der Stiftung Naturschutz sowie Klimaschutzmanagerin Désirée Woinowski gaben dem Ortsbeirat Wellsee/Kronsburg/Rönne und Gästen am Dienstagabend Anregungen.