Für Hotelgäste ist die Landeshauptstadt ohnehin ein interessantes Pflaster, das zeigen mehrere ambitionierte Hotelansiedlungen. Aber zur Kieler Woche werden wieder Buchungsrekorde aufgestellt. In diesem Jahr registriert die Tourist-Information schon vor Beginn der Festwoche 1360 Buchungen in Hotels und bei Privatvermietern. Hinzu kämen unzählige Reservierungen, die nicht über die städtische Plattform laufen, sondern auch über andere Online-Portale oder direkt bei den Anbietern gebucht wurden. „Damit haben wir schon vor der Kieler Woche so viele Buchungen wie im vergangenen Jahr erst am Ende registriert wurden“, sagt Eva Zeiske, Sprecherin von Kiel-Marketing: „Wir gehen also davon aus, dass wir in diesem Jahr mehr Übernachtungsgäste haben werden als in der vergangenen Kieler Woche.“

Zimmerpreise sind kräftig gestiegen

Mit dem Nachfragehoch klettern regelmäßig zum Segelvolksfest auch die Zimmerpreise in die Höhe: In der ganzen Stadt steigen sie laut dem Vergleichsportal Check24 am zweiten Veranstaltungswochenende im Schnitt auf 229 Euro, das seien 72 Prozent mehr als Hotelgäste durchschnittlich im Juni pro Nacht für ein Doppelzimmer zahlten (133 Euro). Ähnliche sieht die Buchungsstatistik von Kiel-Marketing aus: Demnach liegt der Preis für ein Hotel-Doppelzimmer zur Kieler Woche 2019 durchschnittlich bei 220 Euro und erhöht sich von von sonst 115 Euro um 80 Prozent. Bei Privatvermietern liegen die Doppelzimmerpreise während der kommenden acht Tage bei 65 Euro, während Gäste außerhalb der Kieler Woche 50 Euro bezahlen müssen.

Besucher schauen mehr aufs Geld

Keine Frage: Die Kieler Woche-Preisaufschläge sind gepfeffert. Dennoch fallen sie moderater aus als 2018: „Wir haben zwar in diesem Jahr mehr Buchungen als im vergangenen, aber die Leute sind preisbewusster“, berichtet Zeiske. „Bei gleicher Zimmerzahl wird weniger Umsatz generiert. Das zeigt uns, dass die Leute mehr aufs Geld schauen als noch vor einem Jahr.“ Dabei würden sich die Gäste aber nicht mit weniger Komfort zufrieden geben: „Nein, sie wollen schon die gleiche Qualität, sind aber nicht bereit, das gleiche dafür zu bezahlen.“

49 Hotels gibt es derzeit in Kiel

Dass die im Vergleich zur Kieler Woche 2018 geringeren Preisaufschläge und höheren Buchungszahlen mit den neuen Hotels zusammenhänge, glaubt Eva Zeiske nicht. Insgesamt gibt es in Kiel derzeit 49 Hotels, in Bau und Planung befinden sich fünf weitere mit zusammen fast 1900 Betten. Erst ein Hotel hat vor einem halben Jahr neu eröffnet: das Niu Welly mit 130 Betten mitten in der City. „Das ist allerdings tatsächlich ausgebucht“, so Zeiske.

Nicht alle Hotels sind ausgebucht

Für viele Anbieter gilt das hingegen nicht: „Kiel ist zur Kieler Woche nicht voll ausgebucht“, stellt die Kiel-Marketing-Sprecherin fest. Selbst an dem zweiten traditionell wegen der Windjammerparade stärker gefragten Wochenende (28.-29. Juni) gebe es noch freie Übernachtungsmöglichkeiten – und zwar in allen Kategorien. Laut Check24 haben sich die Kapazitäten aber inzwschen weiter verknappt: Am zweiten Veranstaltungswochenende sind über den Check24-Hotel-Vergleich nur noch Zimmer in drei Hotels verfügbar – ab 199 Euro pro Nacht. „Wer günstiger übernachten möchte, sollte die Segelregatten unter der Woche besuchen“, rät Jan Kuklinski, Geschäftsführer Hotel bei Check24.

Freie Plätze zum Mitsegeln

Während es einen Run auf die Schlafstätten gibt, sind die Plätze für Ausflüge auf den Segelschiffen längst nicht belegt. Zeiske: „Auf verschiedenen Traditionsseglern gibt es noch die Möglichkeit, die Kieler Woche vom Wasser aus zu erleben – selbst zur Windjammerparade.“

