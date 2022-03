Kiel

Bei der Suche nach Unterkünften für Flüchtlinge aus der Ukraine hat das Land Schleswig-Holstein der Stadt Kiel zwei Immobilien angeboten. „Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir die Kommunen bei der Unterbringung unterstützen“, sagt Finanzministerin Monika Heinold. „Humanitäre Hilfe darf nicht am Geld scheitern. Wir sind ein sicherer Hafen für Geflüchtete.“ Aus dem laufenden Haushalt stellt das Land Mittel in Höhe von rund 38 Millionen Euro für die Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung.

Die gut gemeinte Hilfe musste die Stadt Kiel für eine der zwei angebotenen Liegenschaften des Landes allerdings ablehnen. Das Land schlug der Stadt vor, ein leerstehendes Bürogebäude am Knooper Weg 45 für Flüchtlinge herzurichten. In dem klassischen Verwaltungsgebäude, in dem zuletzt die GMSH eine Außenstelle betrieb, gibt es 45 vom Mittelflur abgehenden Büroräume, Besprechungsräume, Sanitär- und Teekücheneinrichtungen. „Eine langfristige Unterbringung von Flüchtlingen ist hier nicht möglich“, begründet Stadtsprecherin Kerstin Graupner, warum die Stadt das Angebot des Landes nicht annehmen wird.

Ehemalige Polizeistation in Elmschenhagen als mögliche Unterkunft

Wie berichtet, sucht die Stadt Gebäude, in denen Flüchtlinge aus der Ukraine dauerhaft unterkommen können und genügend Privatsphäre mit eigener Küche und eigenem Bad haben. „Im jetzigen Zustand eignet sich das Gebäude eher für einen kurzen Aufenthalt“, teilte auch das Finanzministerium als Eigentümerin des derzeit leerstehenden Bürogebäudes am Knooper Weg mit, das perspektivisch gesehen wieder als Verwaltungsgebäude des Landes genutzt werden soll.

Anders sieht die Lage mit einer freien Doppelhaushälfte im Landecker Weg 55a in Elmschenhagen aus. In die ehemalige Polizeistation könnten bis zu zehn Personen einziehen. „Diese Immobilie hatten wir auch schon im Blick“, sagt Graupner. Es werde nun geprüft, ob sie den städtischen Kriterien für die Unterbringung von Flüchtlingen entspricht. „Wahrscheinlich ist, dass dort weniger als zehn Menschen einziehen werden“, so Graupner.

600 Flüchtlinge aus der Ukraine in Kiel bereits registriert

Über 100 Wohnungsangebote haben die Stadt bereits erreicht, die ersten Wohnungen sind bereits vermittelt. Dabei handelt es sich größtenteils um vollausgestattete Einrichtungen von Wohnungsbaugesellschaften. Auch die Marie-Christian-Heime haben sich gemeldet und stellen am Waldhof eine Wohnung zur Verfügung.

Bis Freitagmittag hatten sich rund 600 Ukrainerinnen und Ukrainer in Kiel am Neuen Rathaus registriert. Verpflichtend ist die Registrierung nicht, sie hilft aber, da mit der bestätigten Aufenthaltserlaubnis auch eine Arbeitserlaubnis einhergeht. Stadtsprecherin Kerstin Graupner rechnet damit, dass bislang etwa 1200 Menschen aus dem Kriegsland in Kiel Schutz gesucht haben. Die meisten von ihnen sind privat bei Bekannten oder Verwandten untergekommen.