Die CDU in Kiel startet am Dienstagabend an der Bergstraße eine Unterschriftenaktion mit einem Bekenntnis zum Kreuzfahrtstandort Kiel. Anlass ist eine Diskussionsveranstaltung des Nautischen Vereins über „umweltfreundliche Passagierschifffahrt“ ab 18 Uhr im Haus der Wirtschaft an der Bergstraße 2. Die CDU nennt Kiel "Anschlagsziel", sie wolle die Negativ-Schlagzeilen gegen den Kreuzfahrttourismus so nicht stehen lassen.