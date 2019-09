Geomar - Unterwasser-Observatorium verschwunden Ein Unterwasser-Observatorium, das Geomar in der Eckernförder Bucht ausgesetzt hatte, ist offenbar gewaltsam entfernt worden. Nachdem von dem 300.000 Euro teuren Gerät keine Daten mehr empfangen wurden, fanden Taucher nur ein zerfasertes Kabel am Meeresboden. Die Kriminalpolizei ist eingeschaltet.

Von Niko Rönnfeldt

Das Observatorium bei Boknis Eck war Teil des Cosyna-Netzes (Coastal Observing System for Northern and Arctic Seas). Die Sensoren lieferten wichtige Daten, um Veränderungen in marinen Ökosystemen zu erkennen. Seit kurzem ist es verschwunden. Quelle: Forschungstauchzentrum CAU