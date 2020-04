Malerisches Märchenbuch von Europa

Kiel

"Es war einmal eine Zeit, in der wir alle sorglos durch ein Europa mit offenen Grenzen reisen konnten. In dieser Zeit brachen zwei Lebenskünstler auf, um an den Küsten Europas mit Menschen zu malen, die sie zufällig trafen. Sie malten Bilder vom Meer“, erzählt Synchronsprecher Leon Rainer auf Youtube bei der Vorstellung des Buches. Dabei haben sie ein interessantes Bild von Europa gezeichnet. In Zeiten von Corona erscheint ihr Europa in 35 Bilder von Menschen, mit denen sie gemalt haben und deren persönliche Geschichten sie erzählen fast wie ein Märchenbuch.

Neue Motivsucheund Neugier auf die Europäer

Nach zehn Jahren Malen an der Kieler Förde „war das Motiv nicht mehr so abwechslungsreich“, erzählt Jens Jacobsen. Ein weiterer Antrieb war, selber zu sehen, ob der Rest Europas anders malt als die Deutschen – und wie kreativ die Europäer sind. Kurz gesagt: „Wir waren neugierig auf Europa.“ Ein Aufbruch, auch um zu sehen, ob die ablehnende Haltung gegenüber Europa stimmt.

Ohne Stress und Hektik unterwegs

Der Mietvertrag lief aus, die Kinder waren ausgezogen, Haus und Grundstück viel zu groß. Um die Reisekasse aufzubessern, arbeiteten beide vorher richtig viel, verkauften viele Dinge und packten ihr Malzeug aufs Autodach. Reisen mit leichtem Gepäck, so hieß die Devise auf der Tour von Juni bis November 2019. „Keine Hektik, kein Stress, wir haben uns treiben lassen“, sagt Jens. Großen Städten seien sie aus dem Weg gegangen. Stattdessen gab es eine Europakarte mit vielen bunten Punkten darauf – alles Tipps von Freunden, wo es schön ist. „Wir waren an allen Küsten Europas außer am Schwarzen Meer.“ Mehr als sechs Monate hätten sie finanziell nicht durchgehalten: „Selbst wenn man sparsam ist, braucht man etwa 100 Euro am Tag“, sagt Ute Jacobsen.

Beim Malen sagt man die Wahrheit

Die Ursprungsidee, Malkurse anzubieten oder die am Wasser von Jens gemalten Bilder zu verkaufen, um etwas Geld zu verdienen und dabei mit den Europäern ins Gespräch zu kommen, funktionierte nicht. Also gingen sie direkt auf die Menschen zu und fragten, ob sie mit ihnen malen wollen. „Um die Farbe auf die Leinwand zu bringen, müssen sie ihr Herz aufmachen. Beim Malen sagt man die Wahrheit“, ist die Erfahrung von Jens Jacobsen. „ Ute als Kommunikationstrainerin hat dabei den Leuten auf den Zahl gefühlt.“ Mit Englisch, Französisch, Schwedisch und ein bisschen Spanisch schlugen sie sich ganz gut durch. Immer stellten sie zwei Fragen: Was fasziniert Dich am Meer? Was wünscht Du Dir von Europa? Die meisten seien positiv eingestellt, hätten die Idee von Europa verstanden, wünschten sich aber auch etwas weniger Dominanz von Brüssel.

Beeindruckt war Ute Jacobsen von Marina in Albanien, einem Land, in dem die Umweltverschmutzung unübersehbar ist. Die Fünfjährige saß vor dem Hotel ihres Vaters, malte mit Tusche das Meer und antwortete im akzentfreien amerikanischen Englisch, das sie sich selbst mit Youtube beigebracht hatte. Am Ende schenkten sie ihr eine richtige Leinwand.

Und dann kam die Sehnsuchtnach Deutschland

Trotz der vielen außergewöhnlichen Erlebnisse wuchs die Sehnsucht, nach Deutschland zurückzukehren. Bei Tarifa bekam Ute den ersten Anfall von Heimweh.„Das ließ sich aber mit ein paar Weißwein erst mal beheben“, ergänzt ihr Mann. Doch die Europatour brachte auch die Erkenntnis: In Deutschland lebt es sich ziemlich gut. „Leben und Arbeiten am Meer gelingen hier besser“, sagt Ute Jacobsen. Der Umgang mit Natur und Tieren sei deutlich verantwortungsbewusster als in den südlichen Ländern.

Doch die gehaltvollen Begegnungen bleiben, gebündelt in dem 3,3 Kilogramm schweren Buch. Mit Auszügen aus der Europa-Rede von Ursula von der Leyen wird das Buch eingeleitet: „ Europa wird ein offener Kontinent bleiben, der mit der Welt im Austausch steht. Nicht der Stacheldraht gehört zur Europäischen Lebensweise, sondern grenzüberschreitendes Forschen, Reisen, Handel treiben.“

Lust auf eine weitere Tour

Die beiden Kieler hoffen, dass von der Leyen den europäischen Gedanken weiterträgt, wenn sich alles wieder etwas normalisiert habe. Momentan gehe die Idee verloren. Gerne würden sie wieder losfahren mit ihrem Bulli – dem „schönen, kleinen und praktischen Zuhause“. Zurück an die Plätze, die ihnen als besonders schön in Erinnerung geblieben sind. Nur: „Wann können wir uns wieder so offen und wann angstfrei begegnen?“, fragt sich Ute Jacobsen. „Wir haben Europa im Herzen – und da kommt es nicht mehr raus.“

Das Buch „Go paint the sea“ kann bei den Meeresmalern für 39 Euro bestellt werden.

