Sommerferien bedeuten in diesem Jahr gerne mal, dass der Urlaub vor der Haustür stattfindet. Eine Schönwettergarantie gibt es in Kiel bekanntlich nicht. Damit dennoch keine Langeweile im Urlaub in Schleswig-Holstein aufkommt, finden Sie hier Tipps für einen gelungenen Regentag in der Landeshauptstadt.