Kiel

Die drei Radtouren, die die Kiel-Region gemeinsam mit dem ADFC und der Stadt Kiel erstellt hat, führen von der Ostseeküste in die Holsteinische Schweiz, von der Eckernförder Bucht durch den Dänischen Wohld und von Kiel aus um den Westensee.

Radtour 1: Kiel-Westensee

Die Radtour Kiel-Westensee ist als ein- bis zweitägige Tour geplant. Mit nur zwei Steigungen ist diese Strecke auch für Einsteiger geeignet. Die 70 Kilometer lange Route führt von der Kiellinie zur Holtenauer Schleuse. Mit der Kanalfähre oder über die Hochbrücke geht es auf die andere Seite des Nord-Ostsee-Kanals.

Anzeige

Vorbei an den Containerschiffen führt die Strecke in den Naturpark Westensee, durch Wälder und vorbei am Gut Emkendorf. Eine Abkühlung im See gibt es an den Badestellen in Westensee und Wrohe. Auf dem Rückweg nach Kiel führt die Route am Freilichtmuseum Molfsee vorbei.

Weitere KN+ Artikel

Lesen Sie auch:Familien-Urlaub in Schleswig-Holstein: Tipps für die Ostseeküste

Radtour 2: Eckernförder Bucht - Dänischer Wohld

Die Tour startet in Kiel über die "Veloroute 10" in Richtung Christian-Albrechts-Universität vorbei am Botanischen Garten der CAU. Durch das Hinterland der Kieler Förde, entlang der Steilküste, geht es nach Eckernförde.

Weiter führt die Route durch die Landschaft Dänischer Wohld, vorbei an der Holtseer Landkäserei, dem Himbeerhof Steinwehr und Brauer's Aalkate in Rade. Durch die Waldlandschaft bei Brux fahren Sie zurück Richtung Kiel. 100 Kilometer lang ist die Strecke, die überwiegend über gut ausgebaute Radfernwege führt.

Lesen Sie auch:Urlaub in Schleswig-Holstein: Tipps für junge Leute

Radtour 3: Ostseeküste - Holsteinische Schweiz

Östlich von Kiel fährt man auf dieser 199 Kilometer langen Route. Die Radtour Ostseeküste-Holsteinische Schweiz ist als zweitägige Tour geplant. Start ist wieder in Kiel. Von dort führt der Weg in den Naturpark Holsteinische Schweiz über Plön und Lütjenburg zur Ostseeküste. Entlang der Kieler Förde geht es zurück nach Kiel.

Ein Höhepunkt dieser Tour ist die Seenlandschaft in der Holsteinischen Schweiz rund um Plön. Wer etwas mehr Zeit einplant, kann die Seen mit dem Kanu, einem Ausflugsschiff oder per Stand-Up-Paddling erkunden.

Pausen bieten sich in den Museen in Lütjenburg und auf dem Gut Panker an. Vom Hessenstein, einem Backsteinturm nahe dem Gut, sind bei klarem Wetter die Kräne der Kieler Werften, die Insel Fehmarn und die dänische Küste erkennen.

Alle Routen als GPX-Tracks, genaue Informationen zu den Streckenabschnitten und mögliche Zwischenstopps finden Sie hier.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.