Ex-Polizist trickst Betrüger-Bande aus

Kiel/Segeberg. Ein 86-jähriger Ex-Polizist hatte im Januar 2019 eine Bande von Betrügern ausgetrickst, die ihn mit dem „Polizeitrick“ um sein Hab und Gut bringen wollten. Der Senior aus dem Kreis Segeberg schöpfte Verdacht und köderte die Anrufer mit der Aussicht auf Bargeld und Goldbarren. Zur verabredeten Übergabe bestellte er seine echten Kollegen. Seit gestern ist das Urteil gegen den Geldabholer (23) rechtskräftig.

Der damals auf frischer Tat festgenommene Angeklagte war im September 2019 vom Amtsgericht Norderstedt wegen Beihilfe zum versuchten Betrug zu 2250 Euro Geldstrafe (150 Tagessätze á 15 Euro) verurteilt worden. Im Prozess behauptete er, als Bote nicht gewusst zu haben, worum es ging. Sein Anwalt plädierte auf eine Verwarnung mit Strafvorbehalt und legte Berufung ein.

Am Mittwoch nahm der Drogenabhängige sein Rechtsmittel unmittelbar vor Prozessbeginn im Kieler Landgericht zurück. Bereits am Dienstag hatte sein Verteidiger mitgeteilt, man wolle auf eine erneute Beweisaufnahme verzichten. So konnte das Gericht den Termin des wichtigsten Zeugen gerade noch rechtzeitig absagen.

40 Dienstjahre bei der Polizei

Das Urteil gegen den Geldabholer ist damit rechtskräftig. Eine noch mildere Strafe schien unwahrscheinlich: Der Küchenhelfer hatte eingeräumt, ihm sei klar gewesen, dass die Aktion für 400 Euro Belohnung illegal sein musste. Die Staatsanwältin hatte neun Monate Freiheitsstrafe und 100 Arbeitsstunden als Auflage für eine dreijährige Bewährungszeit gefordert.

„ Berthold Wilhelm“ – seine altdeutschen Vornamen empfahlen den Polizeipensionär als Betrugsopfer. Was die Drahtzieher beim Sichten deutscher Telefonverzeichnisse nicht wissen konnten: Der Teilnehmer vertrat zwar die Zielgruppe, hatte aber 40 Dienstjahre bei der Hamburger Polizei hinter sich.

„Nach zwei Sätzen wusste ich, dass da was nicht stimmt“, berichtete der couragierte Senior über sein Telefonat mit einem angeblichen Oberkommissar. Wilhelm – der beliebteste männliche Vorname der späten Kaiserzeit steht sprachlich für Wille, Entschlossenheit und Schutz.

Entschuldigung vom Geldabholer

„Ich gebe ihnen mal kurz meine Frau“, teilte der Ex-Polizist dem mysteriösen Anrufer mit. Und verständigte auf der anderen Leitung seine echten Kollegen. Die waren in wenigen Minuten zur Stelle und legten sich im Haus auf die Lauer.

Der unbekannt gebliebene Drahtzieher warnte den 86-Jährigen nachdrücklich vor rumänischen Einbrechern. „ Wertsachen vorhanden!“ – dieser Hinweis stehe auf einem Zettel mit seiner Adresse, den man der Bande abgenommen habe. Als Soforthilfe kündigte er einen Kollegen an, der alle Wertsachen in Sicherheit bringen werde.

Zwei Wochen vor der Tat will der Angeklagte auf Jobsuche von einem Bekannten ein Handy mit Sim-Karte bekommen haben. Damit habe er sich zum Haus des Zeugen lotsen lassen. Vor Gericht entschuldigte er sich bei dem 86-Jährigen und beteuerte, er wolle sein Leben in Ordnung bringen: „Wenn ich gewusst hätte, worum es damals ging, hätte ich nicht mitgemacht.“