Ein vielfach vorbestrafter 31-Jähriger muss nach einem gescheiterten Tankstellenüberfall für zwei Jahre und zehn Monate in Haft. Viel schwerer für den polnischen Staatsbürger wiegt jedoch die Sicherungsverwahrung, die das Kieler Landgericht „zum Schutz der Allgemeinheit“ anordnete.

Nach Überfall in Kiel: Harte Strafen für Tankstellenräuber

Kieler Landgericht - Nach Überfall in Kiel: Harte Strafen für Tankstellenräuber

Kieler Landgericht - Nach Überfall in Kiel: Harte Strafen für Tankstellenräuber

Von Thomas Geyer