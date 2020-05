Um die Haltung der Marine zu Offizier Rolf Johannesson tobt ein Fachstreit. Nach einem KN-Bericht über Vorwürfe des Kieler Historikers und Fregattenkapitäns a.D. Dieter Hartwig steigt der Marinehistoriker Michael Epkenhans mit ihm in den Ring – und verweist darauf, das nicht zum ersten Mal zu tun.

Von Niklas Wieczorek