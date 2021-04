Kiel

In der vergangenen Woche stutzte eine Polizeistreife über die kahlen Stahl-Gestelle der Bänke und Tische. „Die Kollegen hatten dann zunächst das Grünflächenamt angesprochen“, sagte Matthias Felsch, Sprecher der Polizei. Dort war man sich aber keines Arbeitsauftrags im Schleusenpark bewusst.

„Die Stadt erstattet Anzeige, kümmert sich um die Verkehrssicherung und schaut nach einer Ersatzlösung“, sagt Arne Gloy von der Pressestelle der Stadt Kiel. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Es soll aber schnell Ersatz her. „Die ganze Ausstattung hat 14 000 Euro gekostet“, sagt Ingrid Lietzow, Vorsitzende des Vereins Maritimes Viertel – Kultur am Kanal.

18 Holzbalken wurden sauber abgeschraubt

„Da war jemand hochprofessionell am Werk und hat die 18 Holzbalken alle fein säuberlich abgeschraubt. Das macht man nicht mal schnell. Deshalb haben wir die Hoffnung, dass es Zeugen gibt, die das gesehen haben“, so Lietzow. Im Verein vermutet man auch den Einsatz von technischen Geräten, die durchaus Lärm verursachen.

Nur zwei Holzbalken auf einem Tisch haben der oder die Täter nicht abgebaut bekommen. Die eingemauerten Stahlgestelle blieben zurück. Das Holz ist sehr hochwertig, da es witterungsbeständig ist. Die fein geschliffenen Planken eignen sich optimal für Garten- und Balkonmöbel oder für den Bootsbau.

Auffällig ist, dass zunächst die Bänke und Tische genommen wurden, die am weitesten von den Wohnhäusern entfernt sind. Die Bänke in der Nähe der Wohnhäuser oder im Sichtbereich der Schleusenanlage wurden nicht angetastet. Das deutet schon darauf hin, dass die Diebe sich vorher umgesehen haben könnten.

Verein ist empört

Beim Verein ist man jedenfalls richtig empört. „Das ist so ’was von gemein“, schimpft Ingrid Lietzow. Falls die Balken nicht schnell wieder auftauchen, soll die Ersatzbeschaffung im Fokus stehen. „Der Park wird sehr gut angenommen“, sagt Lietzow. Die Menschen würden gerade in Corona-Zeiten die Möglichkeit für Spaziergänge nutzen. Und der Blick auf Schleusen und Förde sei immer reizvoll – gerade in diesem etwas abseits gelegenen Schleusenpark, der auch als Flächenrecycling von der EU gefördert wurde.

Hinweise über den Verbleib der 18 Holzbalken sowie zu den Tätern nimmt die Polizeistation Wik unter der Tel. 0431/1601152 entgegen.

Von Behling Frank