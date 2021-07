Kiel

In roter und weißer Farbe prangen große Buchstaben auf den Rampen. „Krieg dem Lärm, Ruhe den Gärten und Häusern“, „Euer Krach nervt“ oder „Wenn’s knallt, knallt’s bald“ ist dort zu lesen. Unbekannte haben diese Botschaften auf dem Skatepark unter der Holtenauer Hochbrücke hinterlassen.

„Mich macht das wirklich wütend“, sagt Heidi Toscan, Ortsbeiratsvorsitzende in Holtenau. Verstehen kann sie den Unmut der Unbekannten nicht. Eine Skatebahn müsse mindestens 700 Meter von einem Wohngebiet entfernt liegen, damit sie nicht zu viel Lärm verursache. Das sei hier der Fall: In der näheren Umgebung befinden sich nur Schrebergärten, keine Wohnhäuser.

Die Hochbrücken übertönen die Skater

„Die Brücken sind außerdem lauter“, sagt Toscan. Vieles passe hier nicht zusammen. Den Unmut über Skater mit unreifen Drohungen Luft verschaffen, aber gleichzeitig Ruhe in Gärten zu fordern, die neben viel befahrenen Brücken liegen, Rampen in Jugendsprache mit Beschimpfungen besprühen – Heidi Toscan kann nicht verstehen, was hier gerade passiert.

Ortsbeiratsvorsitzende Heidi Toscan ist wütend über die Drohungen. Quelle: Uwe Paesler

„Wegen Lärm oder Verunreinigung der Skatebahn sind noch nie Beschwerden an den Ortsbeirat herangetragen worden“, sagt Toscan. Vielleicht führten die Beschmierer den Lärm der Eisenschwellen auf den Hochbrücken fälschlicherweise auf den Skatepark zurück, mutmaßt sie.

Skatebahn mit Scherben und Bauschutt zugemüllt

Bei den hinterlassenen Botschaften handelt es sich nicht um das erste Vorkommnis auf der Skatebahn. In den vergangenen Monaten seien mehrfach Glassplitter großflächig dort verteilt worden, berichtet Stefan Simon vom Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen der Stadt Kiel, das für die Verkehrssicherheit und Pflege der Anlage verantwortlich ist. Vor einigen Wochen sei dort außerdem ein riesiger Berg Bauschutt abgeladen worden.

Nach Scherben und Bauschutt finden sich seit dieser Woche Schmierereien auf der Skatebahn. Quelle: Uwe Paesler

Bei der regelmäßigen Kontrolle durch das Amt wurden am Montag nun die heftigen Botschaften entdeckt. „Ich kann mir vorstellen, dass die Vorfälle im Zusammenhang stehen“, sagt Simon. Wie bei den vorherigen Beschädigungen der Anlage erstattete die Stadt Anzeige – bislang wurden keine Schuldigen gefunden. Die Polizei habe jedoch zugesagt, an der Skatebahn vermehrt Streife zu fahren.

Lieber das Gespräch suchen als den Skatepark zu beschmieren

„Normalerweise beschwert man sich, wenn man mit etwas unzufrieden ist. Dass zur Selbstjustiz gegriffen wird, finde ich absolut unverständlich“, sagt Simon. Auch Helge Bachmann vom Verein Skate Kiel kann das Verhalten nicht verstehen. „Wer sich gestört fühlt, kann doch das Gespräch suchen“, sagt er.

In Bezug auf den Lärm, den die Skater den Schmierereien zufolge verursachen, wendet er jedoch ein: An einer Rampe seien die Anfahrten mit Metall repariert worden. Wenn er mit dem Fahrrad unterhalb der Brücke entlang fahre, könne er sie hören. Die anderen Rampen aus Beton seien leiser. „Wenn es daran liegt, müsste die Stadt sich darum kümmern“, sagt er. Neu sei die Tatsache, dass dort geskatet wird, in jedem Fall nicht. „Seit mehr als 30 Jahren fahren da Skater.“

Einer, der mit seinem Board die Anläge öfter nutzt, ist Skater Niklas Boermann. Auch er kann die Anfeindungen nicht nachvollziehen. Seine Meinung mit Blick auf die Botschaften: „Wir schaffen es gar nicht, lauter zu sein als die Autos.“

Auch der Support-Skatepark auf dem Universitätsgelände in Kiel sei schon mit Beschimpfungen besprüht worden, erzählt er. Ob dieselben Personen dahinterstecken, sei unklar. „Dadurch wird die Skaterszene an sich angegriffen, das ist einfach schade“, sagt Boermann. Er selbst lasse sich dadurch nicht von seinem Hobby abbringen. Jüngere Skater hätten sich ihm gegenüber aber betroffen von den Angriffen gezeigt und seien verunsichert.