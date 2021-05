Kiel

In der Nacht von Sonntag auf Montag meldeten Zeugen der Polizei eine verdächtige Personengruppe aus zwei Männern und einer Frau in Kiel-Wellingdorf. Einer der Männer soll in der Kuchelstraße versucht haben, ein Mofa zu stehlen, das allerdings mit einem Felgenschloss gesichert war. Da der Diebstahl scheiterte, wurde das Mofa umgeworfen.

Auf dem weiteren Weg in Richtung Schönberger Straße hätten die beiden Männer laut Zeugen gegen einen parkenden Transporter getreten und geschlagen. Einer der Männer sei mit einem Fahrrad unterwegs gewesen.

Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnten die eingesetzten Beamten des 4. Polizeireviers den mutmaßlichen Täter mit dem Fahrrad in der Nähe der Tatorte feststellen. Dieser versuchte zunächst auf dem Rad zu flüchten, kurze Zeit später konnten ihn die Beamten jedoch festnehmen. Dabei leiste der 18-Jährige Widerstand, sodass er gefesselt werden musste.

Während der Festnahme entdeckten die Polizisten eine weitere männliche Person, auf die die Beschreibung des zweiten Täters zutraf. Der 19-jährige Mann ließ sich widerstandslos vorläufig festnehmen. Die Frau konnte im Rahmen der Fahndung nicht angetroffen werden. Nach Angaben der Zeugen soll sie jedoch an keiner der Taten beteiligt gewesen sein.

Vandalismus in Kiel: Fahrrad des mutmaßlichen Täters könnte gestohlen sein

Im Zuge weiterer Ermittlungen konnte das umgeworfene Mofa vor einem Mehrfamilienhaus festgestellt werden. An dem Transporter war der rechte Außenspiegel abgetreten worden. Bei dem mitgeführten Fahrrad besteht ebenfalls der Verdacht des Diebstahls, sodass die Beamten es konfiszierten.

Der 19-Jährige durfte nach der Personalienfeststellung nach Hause gehen. Der 18-Jährige, bei dem die Beamten ein Taschenmesser sowie Betäubungsmittel fanden, wurde zunächst zum 4. Polizeirevier gebracht und dort später entlassen.

Beide Männer müssen sich nun wegen Sachbeschädigung, der 18-Jährige darüber hinaus wegen versuchten Diebstahls, Diebstahls, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.