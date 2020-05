Christi Himmelfahrt: Kiellinie und Schrevenpark im Fokus der Polizei

Kiel

An Christi Himmelfahrt sollen in Kiel deutlich mehr Polizisten als üblich im Einsatz sein. Ein besonderes Augenmerk liege dieses Mal auf der Überwachung der Corona-Regeln, so Oliver Pohl. Dabei wolle die Polizei den Kommunalen Ordnungsdienst der Landeshauptstadt Kiel unterstützen.

Kontrolliert werden sollen touristisch attraktive Bereiche wie Strände, Promenaden und Gastronomie, Polizeisprecher Oliver Pohl nannte aber auch explizit die Kiellinie und den Schrevenpark.

Exzessiver Alkoholkonsum und Gruppenansammlungen sind unerwünscht

Der Schrevenpark soll in Abstimmung mit der Stadt "in besonderem Maße polizeilich begleitet" werden. In den vergangenen Jahren war der Park ein beliebter Anlaufpunkt von Vatertagstouren. In den vergangenen Wochen hatte es im Schrevenpark bei gutem Wetter vermehrt Einsätze wegen unzulässiger Menschenansammlungen gegeben.

In dem Zusammenhang weist die Polizei Kiel auch noch einmal auf die Warnung von Montag aus dem Landespolizeiamt hin: Die geltenden Corona-Regeln seien auch an Christi Himmelfahrt einzuhalten. "Bollerwagentouren im Freundeskreis, exzessiver Alkoholkonsum und Gruppenansammlungen gehören nicht dazu!"

Stadt Kiel rät, den Schrevenpark zu meiden

Die Stadt Kiel rief am Dienstag dazu auf, den Schrevenpark an Christi Himmelfahrt zu meiden. Dort bestehe zu deutlich die Möglichkeit, dass die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. Das Grünflächenamt werde auch nicht wie in den vergangenen Jahren zusätzliche Toiletten aufstellen. Das sei aufgrund der strengen Corona-Hygieneregeln derzeit nicht möglich.

Die Stadt Kiel will die Kiellinie über Himmelfahrt und das folgende Wochenende erneut zwischen Lindenallee und Marine für den Autoverkehr sperren. Durch die Sperrung für den Verkehr sollen die Spaziergänger mehr Abstand halten können.

Kein "gefährlicher Ort" ausgerufen

Einen "Gefährlichen Ort", den es in den vergangenen Jahren an einigen Standorten im Kreis Plön auch an der Kieler Förde gab, soll es aber im Bereich der Polizeidirektion Kiel nicht geben. Somit hat die Polizei zunächst keine erweiterten Kontrollbefugnisse in Kiel und dem Kreis Plön.

