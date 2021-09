Kiel

Eine neue Grünfläche mit viel Aufenthaltsqualität für den Kieler Stadtteil Ravensberg, das soll die an der Veloroute 10 gelegene „Alte Gleisharfe“ bieten. Wie das 6600 Quadratmeter große Areal zwischen Uni-Campus und Gewerbegebiet am Grasweg dafür umgestaltet werden soll, war Thema in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats Ravensberg/Brunswik/Düsternbrook.

Die Fläche, die einst zum ehemaligen Güterbahnhof West gehörte und auf der sich inzwischen ein Birkenmischwald angesiedelt hat, wird neu erschlossen. „Das Gelände ist erst durch den Veloroutenbau für die Öffentlichkeit präsent geworden“, sagte Henning Pagels, der das Projekt „Alte Gleisharfe“ im Grünflächenamt leitet.

Gemeinsam mit Nicole Christina Holz, Leiterin der Planungsabteilung im städtischen Grünflächenamt, erklärte er den aktuellen Planungsstand. Darin eingeflossen seien auch die Anregungen aus einer Online-Bürgerbeteiligung, so Pagels.

„Alte Gleisharfe“ an der Veloroute 10 soll Ruhebereich und Fitnessplatz bekommen

Unter Beachtung der Wünsche der Bürgerinnen und Bürger soll es eine Ruhelichtung geben, zudem einen Fitnessplatz und Sitzgelegenheiten auf alten Gleisen, verknüpft durch Gehwege. Im südlichen Bereich stehe zudem die Erhaltung des Waldes im Fokus. Die Fläche habe einen Schutzstatus, erklärte Pagels.

In der „Alten Gleisharfe“ an der Veloroute 10 sind noch Überbleibsel des alten Bahngeländes zu finden. Quelle: Ulf Dahl

Insgesamt sollen in Planung und Bau der „Alten Gleisharfe“ 450 000 Euro investiert werden. Mit einer Umsetzung des Projekts rechnet Pagels 2022 und 2023.

Angesichts der vielen Elemente wollte der Ortsbeiratsvorsitzende Matthias Triebel (Grüne) wissen, ob es nicht zu viele Ansprüche für das eher kleine Gelände seien. „Es gibt viel Bedarf an Spiel und Sport. Der Stadtteil ist im Prinzip mit Freiflächen unterversorgt“, antwortete Pagels. Der Ortsbeirat entschied sich schließlich, die Planungen grundsätzlich positiv zur Kenntnis zu nehmen.

Unzufriedenheit mit Bürgerbeteiligung in der Graf-Spee-Straße

Weniger positiv ist der Stand zu einem Bürgerbeteiligungsverfahren, dessen Ursprünge schon länger zurückliegen: Bei dem 2019 gestarteten Verfahren ging es um eine Verkehrsberuhigung in der Graf-Spee-Straße. Bei einem Straßenfest im Sommer 2019 wurden Ideen dafür gesammelt.

In einer Ortsbeiratssitzung sollte dann über erste Ergebnisse informiert werden. Diese fand vor einem Jahr statt, rund 15 Monate nach dem Straßenfest. Mitarbeiter der Stadtverwaltung erklärten schließlich, welche der Ideen umsetzbar seien. Realisiert wurden sie aber noch nicht.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der jüngsten Sitzung zeigten sich nun mehrere Anwohnerinnen und Anwohner der Graf-Spee-Straße frustriert – nicht nur, weil nichts passiert sei und viele Vorschläge abgelehnt worden seien, sondern auch, weil sie von der Stadt nicht informiert worden seien. Er könne die Anmerkungen nachvollziehen, sagte Triebel und ergänzte mit Blick auf die Stadt: „Ich glaube, die Kritik ist angekommen.“

Von städtischer Seite wurden die kritisierte fehlende Kommunikation und die lange Dauer auf Nachfrage mit der Pandemie begründet: „Es war ein gutes Beteiligungsverfahren, leider haben hier Corona und die daraus folgenden Schwierigkeiten, sich zu treffen, die Kommunikation sehr erschwert“, so Stadtsprecherin Kerstin Graupner.

Graf-Spee-Straße wird unechte Einbahnstraße

Immerhin wird es in der Graf-Spee-Straße doch noch eine Form der Verkehrsberuhigung geben: Es wird eine sogenannte unechte Einbahnstraße geschaffen. Durch entsprechende Verkehrsschilder wird die Einfahrt in die Graf-Spee-Straße aus Richtung Esmarchstraße verboten werden. Dabei soll die Zufahrt zum nah an der Kreuzung liegenden Garagenhof zugänglich bleiben.

Außerdem sollen Poller im Kreuzungsbereich der Graf-Spee-Straße verhindern, dass die Fußwege zugeparkt werden. Möglich ist zudem die Aufstellung von Pflanzkübeln. Dafür müssten sich allerdings Anwohnerinnen und Anwohner bei der Stadt melden, die hierfür Patenschaften und die Blumenpflege übernehmen.

Trotz der nun anstehenden Umsetzungen sahen Mitglieder des Ortsbeirats mit Blick auf das Beteiligungsverfahren noch Handlungsbedarf: Der Ortsbeirat bat die Stadt schließlich, das Verfahren zeitnah zu evaluieren.

Im Ortsbeirat standen neben den inhaltlichen auch formale Punkte auf der Tagesordnung. So wurde noch Jochen Kiphard (SPD) als Mitglied verpflichtet. Er übernimmt für Benjamin Walczak (SPD), der vor einigen Monaten in die Kieler Ratsversammlung wechselte.

Als beratendes Mitglied ausgeschieden ist Niclas Köser, der für die „Fraktion“ im Ortsbeirat saß. Da sich diese Fraktion der Ratsversammlung allerdings aufgelöst hat, fiel nun auch Kösers Sitz im Ortsbeirat weg.