Color Line bereitet Neustart im Juni vor

Kiel

Die norwegische Reederei Color Line arbeitet mit Hochdruck daran, Mitte Juni wieder den täglichen Fährverkehr nach Kiel aufzunehmen. „Der Sommer 2020 ist noch nicht gelaufen“, sagt Dirk Hundertmark, Geschäftsführer der Color Line in Kiel. Konkrete Termine für die Rückkehr der beiden großen Fährschiffe auf die einzige Direktverbindung von Norwegen nach Deutschland kann er zwar noch nicht nennen. Aber die Planungen konzentrieren sich auf den 15. Juni.

Das passt zu den Plänen der Bundesregierung, zu diesem Datum ein Ende der weltweiten Reisewarnung für Touristen für 31 europäische Staaten vorzubereiten. Neben den 26 Partnerländern Deutschlands in der Europäischen Union gehören dazu das aus der EU ausgetretene Großbritannien und die vier Staaten des grenzkontrollfreien Schengenraums, die nicht Mitglied in der EU sind: Island, die Schweiz, Liechtenstein und auch das für Schleswig-Holstein so wichtige Norwegen. Das geht aus dem Entwurf für ein Eckpunktepapier mit dem Titel „Kriterien zur Ermöglichung des innereuropäischen Tourismus“ hervor, das möglicherweise bereits heute im Kabinett beschlossen werden soll.

"Wir sind startklar"

Das endgültige Datum für die Wiederaufnahme des kompletten Fährverkehrs werde „auf politischer Ebene entschieden“, sagt Hundertmark. „Wir sind eigentlich startklar und haben für den Start auch die Konzepte für einen Reiseverkehr in Corona-Zeiten entwickelt.“ Am 15. Juni soll auch die „Finnmarken“ der Hurtigruten wieder den regulären Dienst der Postschiffslinie eröffnen.

Seit März gab es nur einen Notfahrplan. Ob dann auch wieder Urlaub in Norwegen möglich sein wird, ist unklar. Die Regierung in Oslo ist gerade in der Prüfungsphase.

Große Nachfrage

Beim Seehafen Kiel ist man für die Rückkehr in den normalen Fahrplan gerüstet. „Der Norwegenkai ist voll betriebsbereit. Der Seehafen befindet sich derzeit mit der Reederei und den Behörden in der Abstimmung künftiger Abfertigungs- und Hygienekonzepte“, teilt Seehafensprecher Ulf Jahnke mit. Die Nachfrage nach den großen Fährschiffen der Color Line ist groß. Die seit März allein fahrende Frachtfähre „Color Carrier“ schafft das Ladungsaufkommen nur mit Mühe. Der Norwegenkai steht voll mit Lastwagen. Auch Linienbusse, Wohnwagen oder Baumaschinen für Norwegen warten dort. „Die ,Color Carrier’ ist sehr gut ausgelastet“, sagt Hundertmark.

Hoffnungen auf eine schnelle Lockerungen im Alltag erteilte Ministerpräsident Daniel Günther indes eine Absage. In Schleswig-Holstein werde es auch nach dem nächsten Öffnungsschritt am 8. Juni Kontaktbeschränkungen geben, sagte Günther am Dienstag.