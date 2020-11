Wie Tui Cruises am Mittwoch überraschend bekanntgab, wird die Reederei am Donnerstag ihr Kreuzfahrtprogramm in Kiel stoppen. Die "Mein Schiff 1" wird die aktuelle Kreuzfahrt noch regulär beenden. Neue Passagiere dürfen aber in Kiel nicht mehr an Bord eingeschifft werden.