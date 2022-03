Am Internationalen Frauentag - Warnstreik in städtischen Kitas in Kiel und Plön

Nach den Busfahrern steht nun die nächste Berufsgruppe vor einem Arbeitskampf. Die Gewerkschaft Verdi hat für Dienstag, 8. März 2022, zum Warnstreik in städtischen Kitas in Kiel und Plön aufgerufen. Dass der Ausstand auf den Internationalen Frauentag fällt, ist kein Zufall.