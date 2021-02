Kiel

Die Anträge für eine Förderung aus dem städtischen Fonds standen auf der Tagesordnung ganz oben. Bevor die Diskussion und Abstimmung über die Projekte starten konnte, wurde erst ein neues Ortsbeiratsmitglied verpflichtet. Michael Brandtner (Grüne) rückte für Hinnerk Kändler, der in den Rat gewechselt ist, in das Gremium nach. Schwerpunkte des 34-Jährigen sind Digitales und die Verkehrswende. „Im Ortsbeirat kann ich auf kommunaler Ebene mitgestalten, wie der Verkehr in 20 Jahren in der Stadt und im Stadtteil aussehen soll“, erklärte er sein Interesse an der Arbeit in dem Gremium.

Interesse hat der Kieler aber auch in Bezug auf Natur und Umwelt: Da liegt der Antrag des Umweltbildungsvereins Geo Step by Step vermutlich ganz auf seiner Linie. Geologin Eva Börnig will im Garten des Naturerlebniszentrums Kollhorst einen Lehrpfad mit regionalen, eiszeitlichen Geschiebesteinen einrichten. Zwölf Stationen sollen Einblick in die Gesteinsarten in Schleswig-Holstein, in Besonderheiten, Herkunft und Alter geben.

Ein Lehrpfad, der allen offensteht

Einen Gesteinsgarten gibt es bereits auf dem Gelände, das der Verein nutzt, der sei aber in die Jahre gekommen. „Der Pfad bietet sich an, um mit Schülern auf unserem Gelände Unterricht in der Natur zu gestalten, ohne dafür mit dem Bus erst einmal an den Strand oder anderswo hinzufahren“, erklärte Börnig. Zudem sei das Gelände des Naturerlebniszentrums für alle offen, der Lehrpfad könne daher von allen genutzt werden. Dies überzeugte den Ortsbeirat, der einstimmig den Antrag befürwortete.

Ein Ja bekam auch die Idee des Vereins Creartiv, der im Knooper Weg 51 den „Salon Damperhof“ zum Leben erwecken möchte. „Wir können eine Wohnung in dem historischen Gebäude mietfrei nutzen, um dort die alte Salonkultur der Romantik wiederzubeleben“, erklärten Schauspielerin und Sängerin Kati Luzie Stüdemann sowie Torsten Nicolaisen vom Verein, der einmal im Monat in ehrenamtlicher Arbeit ein Salontreffen durchführen will. Geplant sind dabei künstlerische oder kreative Impulse, durch die Bürger in Dialog über alle möglichen Themen kommen sollen. „Es geht uns um Begegnungen und Gespräche bis hin vielleicht zur Planung gemeinsamer Aktionen. Bei uns ist alles möglich.“

Im Herbst soll die erste Veranstaltung starten

Gestartet wird mit der Einrichtung des Salons, für die der Verein Gelder beantragt, im Herbst soll die erste kostenlose Veranstaltung starten. Im April wird eine Jury der Stadt Kiel über die einzelnen Projekte und deren Förderwürdigkeit entscheiden, im Mai werde der Innen- und Umweltausschuss einen finalen Entschluss treffen. Bis Ende des Jahres haben die Träger Zeit, ihre Projekte umzusetzen. Für das Creartiv-Team ist jedoch klar: „Wir wollen den ,Salon Damperhof’ auf alle Fälle weit über das Jahr 2021 hinaus etablieren.“

Der Ortsbeirat in Kürze: Vier Monate lang konnte der Ortsbeirat aufgrund der Pandemie nicht tagen. Die CDU-Vertreter im Gremium fordern die Verwaltung der Stadt Kiel auf, Sitzungen digital zu ermöglichen – oder andere Wege zu finden, damit Sitzungen nicht ersatzlos gestrichen werden müssen. Diesem Wunsch schlossen sich alle Parteien im Ortsbeirat an.