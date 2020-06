Info-Kampagne für arme Senioren

Kiel

Vorsitzender Benjamin Walczak kennt viele Beispiele dafür, wie Corona die Altersarmut verstärkt. „Normalerweise kaufen die Betroffenen in mehreren Geschäften ein und holen sich das, was gerade am billigsten ist“, berichtet er. Wegen der Infektionsgefahr sei das Schnäppchen-Hopping derzeit aber zu riskant. Zudem seien oftmals die günstigsten Lebensmittel zuerst vergriffen. Auch der Verkauf des Straßenmagazins Hempels ist laut Walczak über längere Zeit massiv eingebrochen. Zu spüren bekommen das die Verkäufer vor allem wegen des weggefallenen Trinkgelds.

Gesa Rogowski, stellvertretende Vorsitzende der Groschendreher, die sich als Bündnis gegen Altersarmut verstehen, schildert ebenfalls bedrückende Erfahrungen. „Einige Ältere waren tatsächlich acht Wochen lang nicht draußen“, weiß die Geschäftsführerin der ebenfalls für arme Senioren tätigen Howe-Fiedler-Stiftung. Besonders in der Anfangsphase der Krise half die Stiftung mit Care-Paketen, in denen sich neben Lebensmitteln auch Schutzmasken und Desinfektionsmittel befanden. „Wer auf Grundsicherung angewiesen ist, kann nicht eben mal zusätzlich zwei Masken in den Einkaufswagen legen“, betont Gesa Rogowski.

Anzeige

Info-Flyer informiert über Hilfsangebote

Die Grundsicherung beträgt derzeit in Kiel für Alleinlebende im Rentenalter inklusive Mietzuschuss um die 900 Euro. Wer damit klarkommen will, muss oft auch an den Informationsmedien sparen und ist entsprechend schlecht über Hilfsangebote unterrichtet. An diesem Problem setzt nun die Groschendreher-Initiative an. Sie hat einen kompakten Info-Flyer herausgebracht, in dem zahlreiche Einrichtungen aufgeführt sind, die für wenig begüterte Ältere nicht nur zu Corona-Zeiten nützlich sein können.

Weitere KN+ Artikel

Einkaufshilfen vermitteln beispielsweise alle der aufs ganze Stadtgebiet verteilten Anlaufstellen Nachbarschaft, aber auch der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) und die Jugend der Moschee in der Flintbeker Straße. Zu erfahren sind außerdem die Kontakdaten zur Tafel Kiel mit ihrem Lieferdienst, zum Verein Essen retten oder zur Howe-Fiedler-Stiftung.

Angaben finden sich schließlich zur Aktion Soli-Teller, die von den Groschendrehern auf den Weg gebracht wurde. Die Idee: Wer im Restaurant speist, bezahlt ein zusätzliches Gericht für einen Gast, der sich das nicht leisten kann. Die Gastronomie zum Mitmachen zu gewinnen, ist laut Walczak allerdings „nicht einfach“. Was aus seiner Sicht aber nicht an mangelndem Willen der Wirte liegt, sondern daran, dass diese Branche derzeit viele Probleme und entsprechend wenig Kapazität für neue Projekte hat. Mit dabei sind bislang die Restaurants Nil und Tantamar, und dort immerhin läuft das Angebot nach Walczaks Eindrücken erfreulich rund.

Nachbarschaftshilfen funktionieren gut

Geringer als erwartet ist unterdessen scheinbar der Bedarf an Einkaufshilfe. Viele Ältere wollten und wollen auf dieses soziale Event nicht verzichten, nennt Benjamin Walczak einen möglichen Grund. Eine weitere und durchaus erfreuliche Erklärung hat Randie Förter-Barth vom Kieler ASB parat. Sie wertet die verhaltene Nachfrage als Indiz dafür, dass Nachbarschaftshilfe oder Unterstützung durch Angehörige oftmals gut funktioniert.

Der Corona-Flyer der Kieler Groschendreher ist in einer Auflage von 5000 Stück erschienen und in den Anlaufstellen Nachbarschaft, über den Lieferservice der Tafel, aber auch bei Pflegediensten, in Behörden oder bei Ärzten und in Apotheken zu haben. Ausdrücklich ermuntern die Initiatoren die Bedürftigen, die angebotene Hilfe in Anspruch zu nehmen. Genug ehrenamtliche Kräfte gebe es in praktisch allen Bereichen.

Weitere Nachrichten aus Kiel finden Sie hier.