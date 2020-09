Demenzkranke zupfen nicht selten an ihrer Kleidung, fingern unruhig an Dingen herum oder greifen nach allem, was in ihrer Nähe ist. In der Fachsprache heißt dieses Bedürfnis Nesteln. Besondere Decken, Kissen, Taschen und Ringe helfen ihnen dabei. Ein Kieler Verein produziert sie.