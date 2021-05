Kiel

Der Kieler Verein Jugendsegeln e.V. ist im Jahr 1995 gegründet worden mit dem Ziel, Projekte für Jugendliche umzusetzen. So wurden viele internationale Begegnungen organisiert. Im Jahr 2000 hat der Verein den Schoner „Zuversicht“ erworben und wieder in Schuss gebracht. Schon seit ihrer Gründung kooperiert die Vereinigung mit dem Jugendpfarramt der Nordkirche. Im Jahr 2011 wurde das gemeinsame Jugendbildungsprojekt „Klimasail“ gestartet. Die Absicht besteht darin, Jugendliche für die Themen „Nachhaltigkeit“ und „Klimaschutz“ zu sensibilisieren.

An Bord des Traditionsseglers „Zuversicht“ lernen die Teilnehmenden die Besonderheiten des Lebensraums Ostsee kennen. Meeresbiologen und Studierende sind als Teamer mit an Bord. „Für die Jugendlichen ist der Segeltörn auf einem historischen Schiff ein besonderes Gemeinschaftserlebnis“, erläuterte der Vorsitzende des Vereins, Matthias Held. Die knapp 60 Vereinsmitglieder engagieren sich ehrenamtlich für die Projekte.

Im vergangenen Herbst zeigten sich zwei Leckagen

Im letzten Herbst zeigten sich zwei Leckagen an dem 116 Jahre alten Holzschiff. Die Mitglieder nahmen Kontakt zur Yacht- und Bootswerft Rathje auf, deren Anfänge bis ins Jahr 1922 zurückreichen. Im Dock liegt nun die „Zuversicht“. „Es hat sich herausgestellt, dass der Rumpf fast komplett erneuert werden muss“, berichtete das Vereinsmitglied Christel Konnert. Doch da der Verein auf Spender und Sponsoren angewiesen sei, müsse der Start der Sanierung warten, bis genug Geld zusammengekommen sei. Das Problem: Es ist das einzige Schiff, das der Verein für seine Jugendfahrten besitzt. Das heißt: Kein Schiff – keine Fahrten. So war die Freude groß, als das Camp 24/7 die Jugendlichen mit erwachsenen Begleitpersonen zum Ansegeln auf zwei Kuttern eingeladen hat.

Rumpf der "Zuversicht" muss großflächig erneuert werden

Beim Anlegen an den Steg meinte der 14-jährige Jan-Erik begeistert: „Es war cool, wir haben Schweinswale gesehen.“ Er hat nicht nur die Segel gehisst, sondern war zeitweise auch am Steuer. Die 24-jährige Miriam Merk, die als Teamerin schon mehrere Jugendfahrten begleitet hat, berichtete von der Führung über die Werft. „Es war interessant, aber auch erschreckend zu sehen, wie baufällig die ,Zuversicht’ wirkt.“ Die Vereinsmitglieder legen gern selbst Hand bei Schönheitsarbeiten und kleineren Reparaturen an. „Die Jugendlichen sind sofort mit Eifer dabei“, erzählte die stellvertretende Vorsitzende Bettina Bevader. „Doch jetzt ist eine größere Sanierung fällig.“

Dankbar für Kooperation mit dem Camp24/7

Sie ist dankbar für die neue Kooperation. Auf jedem der beiden Kutter segelten jeweils ein Trainer des Camp 24/7 sowie des Vereins gemeinsam mit mehreren Jugendlichen und Elternteilen. Susanne Kürten, Projektleiterin vom Camp 24/7, versprach dem Vorstand: „Wir laden Sie mit den Jugendlichen auch wieder zum Absegeln ein.“

Verein Jugendsegeln e.V.: www.verein-jugendsegeln.de; Spendenkonto: Ev. Bank, IBAN: DE70520604100006422861