Frische Brise für Kanalexponate in Kiel

Kiel.

„22 Schautafeln wurden neu gestaltet und aktualisiert. Alles ist geräumiger geworden und nun thematisch geordnet“, sagt Gerhard Tanski vom Verein Maritimes Viertel. Die rund 50 Exponate wurden so in Position gerückt, dass es fortan leichter sein wird, sie größeren Besuchergruppen während einer Führung zu erklären. Von historischen Fotos bis zu Plänen von Neubauten zeigt die Ausstellung die Geschichte des Nord-Ostsee-Kanals, der in diesem Jahr 125 Jahre alt wird.

Seit fast 40 Jahren lockt die Ausstellung auf die Schleuseninsel in Kiel

Das große Jubiläum nahm der Verein als Anlass, die Schleusenausstellung zu überarbeiten. Und die hat auch schon ihre eigene Geschichte: Fast 40 Jahre lang lockte sie als Ausstellung des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes, kurz WSA, Kiel-Holtenau jährlich rund 10 000 Besucher auf die Schleuseninsel. Nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 gab es aber auch dort neue Sicherheitsbestimmungen und „die Gebäude waren für die Allgemeinheit nicht mehr erreichbar. Wir sind sehr glücklich, den Verein Maritimes Viertel 2013 als Nachfolger gefunden zu haben“, sagte Hans-Heinrich Koch, Bauingenieur beim WSA. Er lobte die überarbeitete Ausstellung, die nicht nur auf das Hier und Heute blicke, „sondern auch die bewegende Vergangenheit nicht vergisst“. Das Maritime Viertel sei eine sehr gute Adresse für Menschen, die sich für die maritime Seite Kiels interessieren.

Es auch Originalteile des Containerschiffes "Akacia" zu sehen

Anhand von Schautafeln, Modellen, Fotos und Exponaten in Glaskästen kann sich nun jeder ein Bild vom Bau, der Geschichte und Funktion des Kanals sowie dessen Schleusen in Holtenau machen. Unter den Exponaten findet sich ein alter Bierkasten, der bei einer Erweiterung des Kanals vergessen wurde. Auf einem alten Foto ist zu sehen, wie zur Einweihung des Kanals für den Kaiser eine Festhalle in Form eines Schiffes gebaut wurde. Es sind Originalteile des Containerschiffes „Akacia“ zu sehen. Der Frachter rammte und zerstörte im Februar 2018 ein Schleusentor in Holtenau.

Auch die neue Levensauer Hochbrücke ist als Modell zu sehen

An einem großen Modell ist nachzuvollziehen, wie die neue Levensauer Hochbrücke aussehen soll. Und an einer kleinen Lichttagessignalanlage dürfen Besucher sogar selber aktiv werden.

Der Verein Maritimes Viertel hat sich mit acht Museen am Kanal zusammengeschlossen, um das NOK-Jubiläum zu gestalten. Bis zum Juni ist die Ausstellung jeden 3. Sonntag im Monat zwischen 11 und 17 Uhr zu besichtigen. Auf Anfrage gibt es auch Führungen an anderen Tagen, kleine Stärkungen gibt es im „Ankercafé“.

Am 18. Juni wird es dann eine feierliche Veranstaltung zum Jubiläum des Kanals geben. „Bis Ende Oktober sind dann Vorträge, Filmabende und Lesungen rund um den Kanal geplant“, sagt Ingrid Lietzow, Vorsitzende des Vereins Maritimes Viertel Kiel mit 40 Mitgliedern.

Der Nord-Ostsee-Kanal durchquert auf seiner Länge von knapp 100 Kilometern Schleswig-Holstein zwischen Brunsbüttel und Kiel. Damit erspart er die Fahrt um Jütland durch Nordsee, Skagerrak und Kattegat. Mit dem Kanal ist die Wegstrecke je nach Abfahrts- und Zielhafen im Schnitt rund 460 Kilometer kürzer. Die erste Verbindung zwischen Nord- und Ostsee für seegängige Schiffe war der 1784 in Betrieb genommene und 1853 in Eiderkanal umbenannte Schleswig-Holsteinische Canal.

Weitere Nachrichten aus Kiel finden Sie hier.