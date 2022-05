Kiel

Alljährlich im September bittet der Verein „One Earth – One Ocean“ (Ein Planet – Ein Ozean) zum „Coastal Cleanup Day“. So war das auch im vergangenen Jahr, als in Kiel und drum herum 1400 Freiwillige an diesem Küstenputz teilnahmen. Die erschreckende Ausbeute: An 46 Kilometern Küste wurden mehr als 1,3 Tonnen Müll gesammelt.

„Leider wird es nicht besser, sondern immer schlimmer“, berichtet Harald Frank von „One Earth – One Ocean“. Damit begründet er zugleich, wie es zu der Initiative mit den „Meereshelden“ gekommen ist. Schon bei Grundschulkindern anfangen und ihnen altersgemäß erklären, „dass wir nur dieses eine Meer haben“ – darum geht es im Kern, erläutert Frank.

Die Kinder der Fröbelschule in Gaarden fertigten eine Installation zum Thema Plastikmüll im Meer. Projekt Meereshelden Fröbelschule Quelle: Martin Geist

Plastik im Meer hieß zuletzt das Thema bei den Kindern der Fröbelschule in Kiel-Gaarden. „Ihr seid ja schon kleine Meereshelden“, lobte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD), der zum offiziellen Startschuss des Projekts gemeinsam mit Stadtwerke-Sprecher Sönke Schuster auf das Ostufer gekommen war. Recht hatte er, viele junge Leute des von Gerd Kleine-Bley geleiteten Hauses halfen bereits im vergangenen September beim Küstenputz.

Müll in Gaarden nervt die „Meereshelden“

Mehr als deutlich gaben die Grundschulkinder dem Rathauschef aber auch mit, was ihnen im ureigenen Umfeld nicht passt. Eindeutig auf Platz eins rangiert beim Nachwuchs der Müll in Grünanlagen, auf Wegen und Spielplätzen. Den Sechs- bis Zehnjährigen zu vermitteln, dass der heutige Abfall auf den Straßen oft schon der morgige im Meer ist, ihnen die damit verbundenen Gefahren für die Tiere im Wasser zu erklären, das will das Umweltbildungsprojekt über verschiedene Themenpakete erreichen.

Zu den Referentinnen, die für den Verein aktiv sind, gehört Kinderbuchautorin Sabine Frank, die in Gaarden aus ihrer spannenden Sachgeschichte „Mats und Pia retten eine Robbe“ las und damit ihr Publikum auf Anhieb in den Bann zog. Aufbereitet werden kann die Thematik aber auch für die Sekundarstufe II bis hinauf zur Oberstufe.

Idealerweise können Schulen oder einzelne Klassen gleich drei Teile der Umweltbildung begleiten, empfiehlt Harald Frank: zum Auftakt Vorträge wie jetzt in Gaarden, später Vorführungen von Beiträgen zum Meeresfilm-Festival „Cinemare“ und zum Abschluss ein handfester Einsatz zum „Coastal Cleanup Day“ am 17. September.

Stadtwerke fördern die „Meereshelden“

Gesichert ist das Projekt „Meereshelden“ zunächst für ein Jahr dank einer 18 000 Euro umfassenden Förderung der Stadtwerke Kiel. „Das passt sehr gut zum nachhaltigen Ansatz, den auch unser Unternehmen vertritt,“ sagt dessen Sprecher Sönke Schuster. Grundsätzlich kann er sich sogar vorstellen, die Helden-Initiative über einen deutlich längeren Zeitraum zu unterstützen.

Auch wenn wie neulich in Kiel die Fritz-Reuter-Schule manche Einrichtungen gleich für sechs Klassen an einem Tag der „Meereshelden“ buchen, sind teilweise noch Termine frei. Das Spektrum reicht von der ersten Klasse bis zur Oberstufe.

Mehr Informationen unter www.oneearthoneocean oder bei Harald Lesch unter Tel. 0176/30326723