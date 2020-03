Kiel

Die niederländische Metropole ist der Sitz des weltweit erfolgreichen Architekturbüros MVRDV, das Kiel den verrückten Turm von Gaarden „KoolKiel“ bescheren wird. Architekten von MVRDV führen durchs Besuchsprogramm in ihrer Heimatstadt.

„ Rotterdam steht für den Wandel von einer als eher unattraktiv geltenden Hafenstadt zu der Architekturstadt der Niederlande“, schreibt der Vorstand des Vereins für Baukultur Kiel. „Innovative Bauprojekte prägen die Skyline und werden zu neuen Wahrzeichen.“

Spektakuläre Markthalle

Ein besonderes Beispiel dafür ist die spektakuläre Markthalle Rotterdams. MVRDV hat sie entworfen. Die Markthalle vereint in beispielloser Weise Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie und Wohnungsbau. Für Kiel ist sie vermutlich ein oder zwei Nummern zu groß, aber als Vorbild allemal tauglich.

Die Markthalle steht am Sonnabendnachmittag als erste Besichtigung auf dem Programm der Exkursion. Am zweiten Tag geht es zum Depot Boijmans van Beuningen, zum Museumspark, zur Erasmusbrücke, an die Wasserkante und zu einigen Wohnungsbauprojekten.

So können Sie mitfahren

Nachdem Mitglieder des Vereins für Baukultur die Reisekapazität nicht voll ausgeschöpft haben, stehen einige Restplätze auch für Nichtmitglieder zur Verfügung. Die Reise mit Übernachtung und Frühstück im Bilderberg Parkhotel kostet 165 Euro pro Teilnehmer im Doppelzimmer. Der Einzelzimmerzuschlag beträgt 50 Euro.

Die Exkursion beginnt am 14. März um 5 Uhr morgens am ZOB am Arbeitsamt, Kaistraße 10, und endet am 15. März gegen 20 Uhr wieder dort. Verbindliche Anmeldungen sind per E-Mail an anmeldung@baukultur-kiel.de zu richten. Die Teilnahmegebühr ist nach Bestätigung in voller Höhe vorab zu entrichten.

