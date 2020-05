Die Gaststätten in den Vereinsheimen stehen in den Startlöchern: Ab 18. Mai dürfen sie unter Auflagen wieder öffnen. Die Pächter der Heime von Holsatia in Neumühlen-Dietrichsdorf, Rot-Schwarz in Kronsburg und vom THW in Hassee/Vieburg freuen sich über die Lockerungen der Corona-Regeln.