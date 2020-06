Kiel

Ziel ist laut des Amtes für Sportförderung der Stadt, die Hallensperrungen der Corona-Krise etwas zu kompensieren. Das biete den Vereinen die Möglichkeit, Ausgefallenes zumindest teilweise nachzuholen.

Zudem würden viele Familien in diesem Jahr nicht wegfahren können, weil oftmals der Urlaub während der Zeiten des Lockdowns genommen werden musste. So sei zumindest ein Teil der Ferien mit einem Sportprogramm gut ausgefüllt und eine Betreuung gesichert. Denn im Regelbetrieb stehen die Hallen den Vereinen zu denen an sie vergebenen üblichen Trainingszeiten zur Verfügung.

Günter Schöning, Vorsitzender des Sportverbands Kiel ist „hocherfreut“ über das Angebot der Stadt „Es ist gut, wenn wieder Bewegung reinkommt, gerade bei Kindern und Jugendlichen.“ Die Stadtteile seien alle versorgt, auch wenn ein paar Hallen geschlossen seien.

Fünf Hallen sind in den Ferien geschlossen

Sechs der 96 Sportstätten können laut Stadt nicht genutzt werden: die Sporthalle an der Toni-Jensen-Schule, die Sporthalle Gutenbergschule, die Halle I am Schulzentrum Elmschenhagen, der Ravensberg am RBZ Wirtschaft sowie die beiden Hallen der Muhliusschule. In diesen Hallen müssen laut Sportamt Sanierungs- und Reparaturarbeiten durchgeführt werden. Dadurch betroffene Vereine könnten sich in Koordinationsfragen direkt an andere Vereine oder das Amt für Sportförderung wenden.

Eigentlich stehen den Vereinen in den Sommerferien grundsätzlich keine Trainingszeiten zur Verfügung, da in den Hallen in dieser Zeit Grundreinigungsarbeiten stattfinden. Diese hätte die städtische Immobilienwirtschaft in diesem Jahr vorgezogen und so den Weg zur Nutzung während der Ferien freigemacht, hieß es aus dem Sportamt. Um Trainings anzubieten, sei ein Hygienekonzept für die Vereine Pflicht. Zudem würden die bekannten Abstands- und Hygieneregeln gelten.

Sportvereine begrüßen das Angebot der Stadt Kiel

„Wir sind froh, dass wir die Hallen über den Sommer nutzen können“, sagt Holger Schwarzenberg, erster Vorsitzender des TuS Holtenau. Allerdings würden die Angebote für die Kinder erst nach den Ferien wieder aufgenommen. Denn hier sei es schwierig, die geltenden Vorschriften einzuhalten.

Für die Erwachsenen des TuS Holtenau hingegen gelte: Training in Kleingruppen und in der Halle nicht mehr als 45 Minuten. Umkleiden und Duschen seien noch zu, man komme direkt in Sportkleidung, schildert Schwarzenberg. Und resümiert nach den ersten Wochen seit der Wiederaufnahme des Trainings: „Mit Wille und Kreativität kriegt man das hin.“

Auch der TuS Hasseldieksdamm-Mettenhof will das Angebot der Stadt laut dem ersten Vorsitzenden Hans-Jürgen Bauer nutzen. Die Sportler hätten in der Zeit des Lockdowns zwar Verständnis für die Maßnahmen gehabt. „Aber sie scharrten auch mit den Hufen.“ Neben den Erwachsenen könnten die älteren Kinder ebenfalls wieder trainieren, nur bei den Kleinkindern gehe das nicht. „Wie soll beim Mutter-Kind-Turnen der Abstand gehalten werden?“, so Bauer.

Die geöffneten Sporthallen kommen bei der Ellerbeker Turnvereinigung von 1886 ebenfalls gut an: „Es freut uns, dass wir das Training weiterführen können“, so Gunnar Hein, erster Vorsitzender des Vereins. Die einzelnen Sparten würden selbst entscheiden, wie sie das Angebot der Stadt nutzen wollen.

