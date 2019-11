Ein 19-Jähriger hat in der Nacht zum Mittwoch für einen Großeinsatz der Kieler Polizei gesorgt. Der Mann hatte in Schwentinental einen VW-Bus geklaut und war damit zwei Stunden in Kiel und Molfsee unterwegs. Die Polizei setzte 16 Streifenwagen ein. Es entstand ein Schaden von über 100.000 Euro.