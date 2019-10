Geldspritze für zwölf Stadtteilprojekte

Kiel

„Es gibt einen regelrechten Boom für Walking-Fußball“, erzählt der Dietrichsdorfer Rüdiger Lohmann. „Es ist ein wunderbarer, altersgerechter Sport.“ Das entschleunigte Kicken ist für alle diejenigen gedacht, die das Fußballspielen lieben, aber gesundheitlich eingeschränkt sind. Lohmann kann sich vorstellen, dass die Gruppe auch gegen andere Teams antritt. Training ist aktuell montags von 18 bis 19.30 Uhr auf dem Jahnplatz, Strohredder 17. „Für den Winter versuche ich Hallenzeiten zu bekommen“, sagt der Fußballfan. Interessierte der Generation 55 plus können sich unter Tel. 0151/56394462 melden.

So entsteht ein Gesamtkunstwerk

Die junge Generation will ein Projekt ansprechen, das der Theatermuseumsverein initiiert. „Wir haben in unserer Sammlung Entwürfe für Masken und Kostüme“, berichtet der zweite Vorsitzende des Vereins, Jörn Fischera. „Diese können Kinder auf Fliesen malen, die dann zu einem Gesamtkunstwerk zusammengesetzt werden.“ Zur Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule ist ein Kontakt entstanden. „Die Schule hat einen Ofen, in dem die Fliesen gleich gebrannt werden können“, freut sich Fischera. Hilfestellung wird die in Kiel lebende koreanische Künstlerin Songei Lee leisten, die der Verein gewinnen konnte. „Wir beraten noch, welcher Platz im Stadtteil für das Kunstwerk am besten ist“, erklärt David Vetter vom Büro Soziale Stadt Neumühlen-Dietrichsdorf, das den Verfügungsfonds begleitet.

Workshop für Geschichtsinteressierte

Unterstützt wird ebenfalls das Projekt „ Geschichtswerkstatt Neumühlen-Dietrichsdorf“. Um es umzusetzen, hat sich der „Verein zur Förderung von Wissenschaftskommunikation & Kultur“ gegründet. Die Mitglieder möchten geschichtsinteressierte und -kundige Dietrichsdorfer mit Experten aus dem Medienbereich in einem vierstündigen Workshop zusammenbringen. „Die Fachleute werden prüfen, inwiefern sich die Erkenntnisse für neue Präsentationsformen eignen“, sagt Eduard Thomas, Vorsitzender des Vereins. Vorstellbar sei beispielsweise, dass ein Marker am Wasserturm sowie eine spezielle App ein anschauliches Geschichtserlebnis ermöglichen. Die Workshop-Teilnehmer treffen sich am Mittwoch, 23. Oktober, von 13 bis 17 Uhr im Gießereimuseum (Grenzstraße 1). Anmeldungen werden erbeten unter Tel. 0431/97995347.

Vergangenheit spielt eine Rolle

Die Vergangenheit spielt auch bei einem Projekt der Anlaufstelle Nachbarschaft (Anna) eine Rolle. Am Sonntag, 13. Oktober, wird in der Paul-Gerhardt-Gemeinde (Ivensring 9) um 16 Uhr der Film „Ich habe Kiel zu erzählen“ gezeigt. Im Anschluss gibt es mit einem der Regisseure eine Diskussion über Kriegserlebnisse in Kiel. Am Sonntag, 27. Oktober, lautet das Thema am selben Ort zur selben Zeit „Auch ich habe Kiel zu erzählen“. Gäste haben die Möglichkeit, bis zu drei Bilder oder Videos aus der Kriegs- oder Nachkriegszeit mitzubringen, die gezeigt werden. Die Veranstaltung leitet der Geschichtskundler Jürgen Marth. Zu den weiteren Projekten, die starten, zählen unter anderem ein Segelschnupperkurs für geflüchtete Kinder, ein Kletter- und ein Fahrradkurs für Geflüchtete (Christlicher Verein) und eine Pfadfinderschulung (Christliche Pfadfinder Ambronen).

Mehr aus Kiel lesen Sie hier.

Das ist der Verfügungsfonds

Der Verfügungsfonds Neumühlen-Dietrichsdorf ist Teil des Förderprogramms „ Soziale Stadt“, an dem Bund, Land und Stadt beteiligt sind. Das Programm soll Bezirke mit besonderem Entwicklungsbedarf unterstützen. Im ersten Durchlauf dieses Jahres wurden aus dem Topf drei Projekte finanziert. In der zweiten Runde erhielten zwölf von 15 Projekten einen positiven Bescheid. Pro Jahr stehen 30 000 Euro zur Verfügung, wobei ein Projekt mit höchstens 5000 Euro gefördert wird. In diesem Jahr wurde etwa rund 27 000 Euro ausgeschüttet. Die Projekte, die dem Stadtteil zugutekommen sollen, müssen im jeweiligen Jahr gestartet und abgerechnet werden. Bewerben können sich Einzelpersonen, Initiativen oder Vereine. Über die Anträge entscheidet eine Jury mit Aktiven aus dem Stadtteil, die von fünf weiteren Mitgliedern beraten wird. Bewerbungsschluss für die nächste Runde ist der 15. Januar. Das Büro Soziale Stadt Neumühlen-Dietrichsdorf berät unter Tel. 0431/97995347.