Zwei bislang unbekannte Täter haben am Sonntag eine Tankstelle an der Schönkirchener Straße in Kiel-Dietrichsdorf überfallen. Wie die Polizei am Montag mitteilt, erbeutete das Duo eine unbestimmte Menge Zigaretten und Feuerzeuge.

Den Ermittlern zufolge betraten die beiden Maskierten die Tankstelle gegen 20:45 Uhr. Sie bedrohten den Verkäufer mit einer Waffe und forderten Herausgabe von Bargeld. Dies wurde aber vom Mitarbeiter verweigert. Daraufhin stiegen die Männer hinter den Tresen und haben eine unbestimmte Menge an Zigaretten sowie diverse Feuerzeuge mitgenommen.

Ihre Beute verstauten die beiden Räuber in einem schwarzen Beutel. Mindestens ein Täter sei auf einem E-Scooter in unbekannte Richtung geflüchtet.

Polizei sucht Zeugen

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: Bei den beiden Gesuchten handelt es sich um Männer im Alter von etwa 25 bis 30 Jahren. Beide sollen circa 1,80 Meter groß sein. Sie trugen dunkle Kleidung und hatten dunkle Rucksäcke bei sich. Einer der beiden Täter habe dunkelblonde Haare und akzentfreies Deutsch gesprochen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0431) 160-3333 entgegen.

Von RND/aab