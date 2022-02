Verkaufsoffen: Wann in Kiel sonntags geöffnet ist – und wann nicht

Kiel

Jetzt ist es amtlich: Die geplanten Sonntagsöffnungen am 27. Februar und am 8. Mai in Kiel fallen aus. Das hat der Kieler Ordnungsdezernent Christian Zierau in der Ratsversammlung am Donnerstagabend offiziell mitgeteilt.

Danach entfällt der verkaufsoffene Sonntag im Februar, „da das anlassgebende Stadtfest ,Kieler Umschlag’ nur als digitale Version stattfinden wird“. Die Sonntagsöffnung am 8. Mai solle „mit Rücksicht auf die Landtagswahl“ entfallen.

Darüber hinaus soll auch die Sonntagsöffnung am 21. August im Stadtteil Wellingdorf ausfallen. Grund: Das Wellingdorfer Stadtteilfest wird in diesem Jahr auf das Gelände des Seefischmarkts verlegt.

Am verkaufsoffenen Sonntag am 6. November hält die Stadt dagegen fest. Allerdings wechselt der Anlass: Es sind laut Zierau nicht mehr die Skandinavientage, sondern es ist das „Kieler Lichtermeer“.

Außerdem sollen am 14. August die Geschäfte an der Holtenauer Straße öffnen dürfen. Anlass ist das 50-jährige Bestehen der „Holtenauer“.

Von einer Sonntagsöffnung am 2. Oktober aus Anlass des Bauern- und Regionalmarkts ist in Zieraus Mitteilung keine Rede mehr.