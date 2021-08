Kiel

Zwei verkaufsoffene Sonntage soll es in diesem Jahr noch in der Innenstadt von Kiel geben. Flankiert werden sie von zwei Veranstaltungen. Rund um den 10. Oktober findet von Freitag bis Sonntag der Bauern- und Regionalmarkt statt. Der verkaufsoffene Sonntag am 7. November wird von den Skandinavientagen am Sonnabend und Sonntag begleitet.

Für beide Sonntage hat der Wirtschaftsausschuss der Kieler Ratsversammlung ein kostenloses ÖPNV-Angebot beschlossen. Es gilt für Hin- und Rückfahrt in den Zonen 4000 (Stadt) und 3130 (Schilksee). Besucherinnen und Besucher können mit dem Bus oder der Fähre fahren. Die Stadt kostet das Angebot etwa 100.000 Euro.

Nicht nur Geschäfte in der Innenstadt haben an beiden Sonntagen geöffnet

Neben den Geschäften in der Kieler Innenstadt öffnen auch die Ladenbetreiber in der Holtenauer Straße, im Holstentörn sowie im Sophienhof. Citti-Park, Rewe-Center, Ikea, Karstadt und der Famila-Markt in der Wik sind ebenfalls dabei.

Zum bisher letzten verkaufsoffenen Sonntag am 2. Mai musste das geplante Frühlingsfest „Kiel blüht auf“ aufgrund der Corona-Lage abgesagt werden. Für den 10. Oktober und 7. November planen die Veranstalter vom Kieler Stadtmarketing derzeit mit jeweils knapp 30 Ständen. Sie sollen pandemiegerecht über die Innenstadt verteilt werden.

Regionale Speisen und landwirtschaftliche Maschinen auf dem Bauernmarkt

Vom 8. bis zum 10. Oktober stehen auf dem Bauern- und Regionalmarkt regionale Anbieter mit ihren landwirtschaftlichen und handwerklichen Produkten im Fokus. Auf dem Holstenplatz ist ein regionaltypischer Markt mit Kunsthandwerk, Fleisch- und Wurstspezialitäten sowie Käse, Marmelade und Honig geplant.

Der Europaplatz steht im Zeichen historischer Oldtimer-Traktoren, die einen Einblick in die frühere Landwirtschaft geben sollen. Neben Ständen mit saisonalem Obst und Gewürzen werden auch regionale Burger angeboten.

Erbsensuppe oder Holsteiner Pulled Pork können Besucherinnen und Besucher auf dem Asmus-Bremer-Platz essen, und der Alte Markt steht für die Präsentation von modernen Landmaschinen bereit.

Im November soll das skandinavische Lebensgefühl in Kiel Einzug halten

Am 6. und 7. November soll skandinavisches Lebensgefühl in der Kieler Innenstadt herrschen. Während der Skandinavientage gibt es jeweils zwischen 11 und 18 Uhr verschiedene Angebote. Auf dem Alten Markt, Asmus-Bremer-Platz sowie Europaplatz bieten Standbetreiber Handwerkskunst, Kleidung und Schmuck an. Zudem gibt es unter anderem Mitmachaktionen in einem Wikingerdorf und eine kleine Kinderwelt mit Streichelzoo und Bücherbus.