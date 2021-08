Keine Kosten, kein Stau, keine Parkplatzsuche: Fahren Sie einfach mit Bus und Fähre in die Kieler Innenstadt und zurück. Jedenfalls an den beiden kommenden verkaufsoffenen Sonntagen. An beiden Tagen macht die Stadt Kiel den Bürgerinnen und Bürgern ein Gratis-Angebot. Es kostet 100 000 Euro.