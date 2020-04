Die meisten Geschäfte bleiben zu

Kiel

Der Citti-Park bleibt wie schon am vergangenen Sonntag komplett geschlossen und wird auch keine Ausnahmen für die Geschäfte machen, die das Angebot von Wirtschaftsminister Bernd Buchholz gerne angenommen hätten. „Wir haben eine Umfrage unter unseren Mietern gemacht, nur zwei wollten öffnen“, berichtet Center-Managerin Silke Brombacher. Diese Anzahl sei zu gering, um die ganze Infrastruktur für das Einkaufszentrum zu aktivieren.

Sophienhof will öffnen

Der Sophienhof in der Kieler Innenstadt wird dagegen öffnen, wie Center-Manager Karsten Bärschneider sagt. Es sei den Mietern freigestellt, ob sie ihre Läden aufsperren. Er hofft, dass am kommenden Sonntag die Beteiligung größer sein wird, als nur ein Schuhgeschäft geöffnet hatte.

Anzeige

Mit den zwei verkaufsoffenen Sonntagen am 26. April und 3. Mai will die Politik dafür sorgen, dass sich Kundenströme entzerren und die Menschen an zusätzlichen Tagen zum Einkaufen gehen können. Doch schon der erste verkaufsoffene Sonntag stieß weder bei Kunden noch bei Einzelhändlern auf große Resonanz.

Weitere KN+ Artikel

Holstenstraße bleibt zum Großteil geschlossen

Auch in der Kieler Innenstadt ist das Interesse der Geschäftsleute an dem weiteren verkaufsoffenen Sonntag gering. Öffnen werden wie schon am vergangenen Sonntag Schuh Heinrich mit beiden Geschäften und auch die Buchhandlung Liesegang. Das Angebot für den weiteren Öffnungstag sei von den Kunden am vergangenen Sonntag so gut angenommen worden, dass sich eine Wiederholung lohne, sagt Manuela Michel, die Filialleiterin von Schuh Heinrich am Alten Markt.

Die meisten Läden, wie beispielsweise das Modegeschäft Meislahn, bleiben aber geschlossen. „Das Angebot vom Wirtschaftsminister ist zwar lieb gemeint“, sagt Geschäftsführer Daniel Hacker, der aber befürchtet, dass die Kunden ausbleiben. „Ihnen fehlt das Einkaufserlebnis und die Gastronomie. Unter diesen Umständen macht es für uns keinen Sinn zu öffnen.“

Sonntagsöffnung ein "falsches Signal"

Ähnlich sieht es Michael Rieckhof vom Herrenausstatter Kelly’s in der Dänischen Straße. „Der verkaufsoffene Sonntag geht voll am Thema vorbei und ist ein verkehrtes Signal.“ Die Kundenfrequenz ist noch längst nicht auf dem Niveau von vor der Corona-Krise, viele Geschäfte sind noch in Kurzarbeit. „Eine Sonntagsöffnung sollte immer mit einem Event verbunden sein. Aber die wollen und sollen ja gerade gar nicht stattfinden.“

Mieter in der Holtenauer noch unentschlossen

In der Holtenauer Straße könnten an diesem Sonntag ein paar mehr Geschäfte öffnen als am vergangenen, vermutet Andrea Hake vom Einzelhandelsverein „Die Holtenauer“. Eine Umfrage wie zum letzten Wochenende, als nur fünf Läden aufgemacht hatten, wurde dieses Mal zwar nicht durchgeführt, doch die Gespräche deuteten darauf hin, dass das Interesse gestiegen ist. „Die Tendenz zeigt, dass vor allem die Modebranche gerne öffnen würde“, sagt Hake. Die Entscheidung ist den Mitglieder des Vereins selbst überlassen. Viele seien aber noch unentschlossen, ob sie öffnen wollen oder geschlossen bleiben.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.