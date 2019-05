Kiel

"Da wäre man mit dem Fahrrad genau so schnell", beschreibt unser Fotograf Ulf Dahl die Situation. Durch die Bauarbeiten auf der A 215 ist auch auf den Ausweichstrecken, wie hier vor Molfsee ein deutlich erhöhtes Verkehrsaufkommen zu beobachten.

Stand 13 Uhr zeigt Google Maps dieses Verkehrsaufkommen:

Das Verkehrsaufkommen um Kiel um 13 Uhr. Quelle: Google Maps

Die Polizei sagte auf KN-Anfrage, der Verkehr sei zwar zähfließend, aber es herrsche kein kompletter Stillstand. An solche belasteten Verkehrssituationen seien viele Autofahrer in dem Gebiet offenbar gewöhnt: Auch von Unfällen oder anderen Auffälligkeiten wie ausrastenden Autofahrern sei nichts bekannt. Insofern sei die Situation nicht vergleichbar mit Freitagnachmittag.

Es wurde außerdem deutlich, dass die Durchfahrtstraße in Molfsee extrem frei ist. Von hier hatten Beobachter schon am Freitagmorgen berichtet, dass die Anwohner ihre Autos in weiser Voraussicht nicht an der Straße geparkt hatten, sondern offenbar andere Möglichkeiten gefunden hatten.

Von RND/kha