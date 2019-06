Kiel

Nach einer Studie des Navigations- und Software-Herstellers Tomtom kommt Kiel 2018 auf ein durchschnittliches Stau-Niveau von 21 Prozent. Das ist ein Prozentpunkt mehr als 2017. Die Zahl gibt an, um wie viel Prozent länger eine Fahrt tatsächlich gegenüber einer (theoretischen) Fahrt ohne jede Verkehrsbehinderung dauert.

Freitags kommt der Stau früher

Die Spitzenwerte in Kiel liegen montags bis donnerstags zwischen 7 und 8 Uhr mit 37 bis 39 Prozent und zwischen 16 und 17 Uhr mit 37 bis 41 Prozent. Freitags verlagert sich der Stauhöhepunkt auf 13 bis 15 Uhr mit 40 bis 41 Prozent.

Die Stunden mit der höchsten Belastung lagen 2018 in Kiel donnerstags zwischen 16 und 17 Uhr sowie freitags zwischen 13 und 14 Uhr: Dann erreicht der Kieler Stau-Index mit jeweils 41 Prozent seinen Höchstwert.

Am zeitsichersten fahren Autofahrer in Kiel morgens um 4 Uhr: Dann liegt der Stau-Index an jedem Tag der Woche bei null Prozent.

Stadtstraßen sind verstopfter als Autobahnen

Die meiste Zeit haben Autofahrer in Kiel nicht auf Autobahnen verloren, sondern auf anderen städtischen Straßen. Laut Studie beträgt das Stau-Niveau in Kiel auf Autobahnen (einschließlich Stadtautobahn wie dem Theodor-Heuss-Ring) 16 Prozent, auf anderen Straßen in der Stadt 27 Prozent.

Die fünf am meisten belasteten Straßen in Kiel waren 2018 laut Tomtom in dieser Reihenfolge: Knooper Weg, Rendsburger Landstraße zwischen Wulfsbrook und Seekoppelweg (da war 2018 Dauerbaustelle), Ostring, Holtenauer Straße und Gutenbergstraße rund um den Übergang zum Lehmberg.

Weltweit liegt Kiel auf Platz 235

Für die Untersuchung wertete das Unternehmen nach eigenen Angaben weltweit die Navi-Daten von 403 Städten in 56 Ländern auf sechs Kontinenten aus. Im Weltranking liegt Kiel mit Platz 235 im Mittelfeld.

Am schlimmsten ist die Verkehrssituation danach in den Metropolen Mumbai (Indien), Bogotá (Kolumbien), Lima (Peru), Neu Delhi (Indien) und Moskau (Russland).

In Deutschland „führt“ Hamburg (33 Prozent) vor Berlin (31), Stuttgart (30), München (30) und Frankfurt (26). Mit Kiel gleichauf liegen in Deutschland Freiburg, Düsseldorf und Karlsruhe auf Platz 15 mit je 21 Prozent Stau-Niveau.

25 Millionen Fahrkilometer ausgewertet

Allein für Kiel wurden laut Tomtom die Daten von mehr als 25 Millionen gefahrenen Kilometern ausgewertet.

Danach verloren Autofahrer in Kiel morgens und abends im Berufsverkehr auf 30 Minuten Fahrzeit durchschnittlich jeweils elf Minuten im Stau.

Der Tag mit der höchsten gemessenen Verkehrsbelastung war 2018 Montag, der 23. Juli, mit einem Stau-Index von 46 Prozent. Es war der Anfang der Sommerferien.

Der entspannteste Tag auf den Kieler Straßen war 2018 der 25. Dezember, der erste Weihnachtsfeiertag, mit einem Stau-Index von fünf Prozent.

Hohe Mieten machen viel Verkehr

Die Studie zeigt weltweit einen Zusammenhang von Mietenniveau und Verkehr. Je höher die Mieten, desto häufiger ziehen Menschen ins Umland – und pendeln zur Arbeit und zum Einkauf in die Städte.

Ein weiterer wichtiger Faktor sind die Arbeitszeiten. Wenn fast alle Arbeitgeber ihre Mitarbeiter bis neun Uhr am Arbeitsplatz sehen wollen, führt das morgens und am frühen Abend in den Stau. Abhilfe können laut Tomtom flexible Arbeitszeiten und mehr Heimarbeit schaffen.

Zu viele und zu große Autos

Die Tomtom-Studie kommt zu einem weiteren, für einen Automobil-Zulieferer bemerkenswerten Schluss: Es gibt einfach zu viele Autos, und sie sind zu groß.

„Das Straßennetz in Deutschland ist weder für eine so hohe Zahl an Fahrzeugen konzipiert worden noch für Fahrzeuge dieser Größe“, schreiben die Gutachter – und das, obwohl die allermeisten Stadtplanungen nach dem Zweiten Weltkrieg auf das Auto als wichtigstes Fortbewegungsmittel gesetzt und es in den Mittelpunkt ihrer Stadtkonzepte gerückt hätten.

Es gibt lang- und kurzfristige Lösungen

Die Zukunft der städtischen Mobilität liege in elektrisch angetriebenen und autonom fahrenden Fahrzeugen, die gemeinsam genutzt werden, glauben die Fachleute von Tomtom.

Schon kurzfristig könnten die Belastungen aber auch anders verringert werden: mit Fahrgemeinschaften und flexibleren Arbeitszeiten.

